भारतीय रेलवे ने आगामी दीपावली और छठ के ल‍िए स्‍पेशल ट्रेनों की घोषणा कर दी है। यह ट्रेनें पूर्वांचल के साथ ही ब‍िहार को भी महानगरों से कनेक्‍ट करेंगी। ज‍िसकी वजह से पूर्वांचल और बि‍हार आने वालों को काफी सहूल‍ियत म‍िलेगी। माना जा रहा है क‍ि इससे यात्र‍ियों को भीड़ में काफी सहूल‍ियत होगी।

जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। आगामी पर्व-त्यौहार को लेकर रेलवे ने कमर कस ली है। दीपावली व छठ यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को लेकर रेलवे की ओर से कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में दीपावली व छठ के अवसर पर आठ जोड़ी स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। इसके साथ ही गया व मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के लिए चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन का परिचालन अवधि में विस्तार किया गया है। इन ट्रेनों के समयबद्ध परिचालन, सुरक्षा व संरक्षा का भी ध्यान रखा गया है।

03221-03222 राजगीर, आनंद विहार व राजगीर स्पेशल ट्रेन बख्तिायारपुर, पटना, पीडीडीयू, वाराणसी, लखनऊ के रास्ते राजगीर और आनंद विहार के मध्य 03221-03222 राजगीर, आनंद विहार व राजगीर पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। इस स्पेशल का परिचालन राजगीर से 13 अक्टूबर से 24 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को व आनंद विहार से 14 अक्टूबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को किया जायेगा।

03221 राजगीर व आनंद विहार स्पेशल राजगीर से प्रत्येक सोमवार को 14.00 बजे खुलकर 16.20 बजे पटना जंक्शन सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन 13.30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। वापसी में, गाड़ी संख्या 03222 आनंद विहार-राजगीर स्पेशल आनंद विहार से प्रत्येक मंगलवार को 16.00 बजे खुलकर अगले दिन 13.30 बजे पटना जं. सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए 16.45 बजे राजगीर पहुंचेगी। 03639- 033640 गया, दिल्ली व गया स्पेशल डेहरी ऑन सोन, सासाराम, डीडीयू, प्रयागराज के रास्ते गया और दिल्ली के मध्य गाड़ी संख्या 03639- 03640 गया, दिल्ली व गया स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा।

इस स्पेशल का परिचालन गया से 12 अक्टूबर से 30 नवंबर तक सप्ताह के प्रत्येक रवि, मंगल एवं गुरूवार को तथा दिल्ली से 13 अक्टूबर से एक दिसंबर तक सप्ताह के प्रत्येक सोम, बुधवार एवं शुक्रवार को किया जायेगा। गाड़ी संख्या 03639 गया दिल्ली स्पेशल गया से 22.00 बजे खुलकर अगले दिन 02.20 बजे डीडीयू सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए 17.00 बजे दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में, गाड़ी संख्या 03640 दिल्ली-गया स्पेशल दिल्ली से 19.00 बजे खुलकर अगले दिन 07.45 बजे डीडीयू सहित अन्य स्टेशनों पर रूकते हुए 11.30 बजे गया पहुंचेगी।

03309- 03310 धनबाद-दिल्ली-धनबाद स्पेशल गोमो, कोडरमा, गया, डीडीयू, वाराणसी के रास्ते धनबाद और दिल्ली के मध्य 03309-03310 धनबाद- दिल्ली-धनबाद स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। इस स्पेशल का परिचालन धनबाद से 11 अक्टूबर से 29 नवंबर तक सप्ताह के प्रत्येक शनिवार एवं मंगलवार को तथा दिल्ली से 12 अक्टूबर से 30 नवंबर तक सप्ताह के प्रत्येक रविवार एवं बुधवार को किया जायेगा।

03309 धनबाद-दिल्ली स्पेशल धनबाद से 10.10 बजे खुलकर 13.30 बजे गया, 17.00 बजे डीडीयू सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन 09.15 बजे दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 03310 दिल्ली-धनबाद स्पेशल दिल्ली से 11.45 बजे खुलकर अगले दिन 05.00 बजे डीडीयू, 08.55 बजे गया सहित अन्य स्टेशनों पर रूकते हुए 13.00 बजे धनबाद पहुंचेगी।

01043/01044 लोकमान्य तिलक-मुजफ्फरपुर-लोकमान्य तिलक एसी स्पेशल हाजीपुर, पाटलिपुत्र, डीडीयू, सूबेदारगंज, गोविंदपुरी, बीना, भोपाल, भुसावल के रास्ते मुजफ्फरपुर और लोकमान्य तिलक टर्मिनल, मुंबई के मध्य गाड़ी संख्या 01043-01044 लोकमान्य तिलक-मुजफ्फरपुर-लोकमान्य तिलक एसी स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा । इस एसी स्पेशल का परिचालन लोकमान्य तिलक से सात अक्टूबर से 11 नवंबर तक सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को तथा मुजफ्फरपुर से नौ अक्टूबर से 13 नंबम्बरतक सप्ताह के प्रत्येक गुरूवार को किया जायेगा।

गाड़ी संख्या 01043 लोकमान्य तिलक -मुजफ्फरपुर एसी स्पेशल लोकमान्य तिलक टर्मिनल, मुंबई से 12.15 बजे खुलकर गुरूवार को 00.05 बजे डीडीयू, 03.45 बजे पाटलिपुत्र सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए 06.30 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी । वापसी में, गाड़ी संख्या 01044 मुजफ्फरपुर-लोकमान्य तिलक एसी स्पेशल मुजफ्फरपुर से 08.30 बजे खुलकर 11.10 बजे पाटलिपुत्र एवं 14.55 बजे डीडीयू सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए शुक्रवार को 22.50 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनल पहुंचेगी।

01145/01146 सीएसएमटी-आसनसोल-सीएसएमटी एसी स्पेशल आसनसोल, धनबाद, कोडरमा, गया, डीडीयू, प्रयागराज, गोविंदपुरी, बीना, भोपाल, भुसावल के रास्ते छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, मुंबई और आसनसोल के मध्य गाड़ी संख्या 01145/01146 सीएसएमटी-आसनसोल-सीएसएमटी एसी स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा । इस एसी स्पेशल का परिचालन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, मुंबई से छह अक्टूबर से दस नवंबर तक सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को तथा आसनसोल से आठ अक्टूबर से 12 नवंबर तक सप्ताह के प्रत्येक बधुवार को किया जायेगा।

गाड़ी संख्या 01145 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल-आसनसोल एसी स्पेशल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, मुंबई से सोमवार को 11.05 बजे खुलकर मंगलवार को 19.25 बजे डीडीयू, 22.50 बजे गया एवं बुधवार को 02.35 बजे धनबाद सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए 05.00 बजे आसनसोल पहुंचेगी। वापसी में, गाड़ी संख्या 01146 आसनसोल-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल एसी स्पेशल आसनसोल से बुधवार को 21.00 बजे खुलकर 23.10 बजे धनबाद, गुरूवार को 02.55 बजे गया तथा 06.10 बजे डीडीयू सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए शुक्रवार को 16.20 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, मुंबई पहुंचेगी।

09569/09570 राजकोट-बरौनी-राजकोट स्पेशल हाजीपुर, पाटलिपुत्र, डीडीयू, सूबेदारगंज, प्रयागराज, गोविंदपुरी, टुंडला, जयपुर, अजमेर के रास्ते बरौनी और राजकोट के मध्य गाड़ी संख्या 09569/09570 राजकोट-बरौनी-राजकोट स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा । इस स्पेशल का परिचालन राजकोट से दो अक्टूबर से 27 नवंबर तक सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार को तथा बरौनी से चार अक्टूबर से 29 नवंबर तक सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को किया जायेगा।

गाड़ी संख्या 09569 राजकोट-बरौनी स्पेशल राजकोट से गुरूवार को 17.00 बजे खुलकर शुक्रवार को 22.20 बजे डीडीयू, शनिवार को 01.10 बजे पाटलिपुत्र, 02.00 बजे हाजीपुर सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए 05.00 बजे बरौनी पहुंचेगी । वापसी में, गाड़ी संख्या 09570 बरौनी-राजकोट स्पेशल बरौनी से शनिवार को 14.40 बजे खुलकर 16.15 बजे हाजीपुर, 17.10 बजे पाटलिपुत्र एवं 21.20 बजे डीडीयू सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए सोमवार को 04.40 बजे राजकोट पहुंचेगी।

09427/09428 साबरमती-पटना-साबरमती स्पेशल - डीडीयू, प्रयागराज, कानपुर, टुंडला, जयपुर, अजमेर के रास्ते पटना और साबरमती के मध्य गाड़ी संख्या 09427/09428 साबरमती-पटना-साबरमती स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा । इस स्पेशल का परिचालन साबरमती से एक अक्टूबर से 26 नवंबर तक सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को तथा पटना से तीन अक्टूबर से 28 नवंबर तक सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को किया जायेगा।

गाड़ी संख्या 09427 साबरमती-पटना स्पेशल साबरमती से बुधवार को 18.10 बजे खुलकर गुरुवार को 20.30 बजे डीडीयू सहित अन्य स्टेशनों पर रूकते शुक्रवार को 01.00 बजे पटना पहुंचेगी । वापसी में, गाड़ी संख्या 09428 पटना-साबरमती स्पेशल पटना से शुक्रवार को 04.40 बजे खुलकर 08.45 बजे डीडीयू सहित अन्य स्टेशनों पर रूकते हुए शनिवार को 09.55 बजे साबरमती पहुंचेगी।

08869/08870 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जं.-जयनगर- नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जं. स्पेशल - दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी, किउल, झाझा, धनबाद, रांची, राउरकेला, बिलासपुर, दुर्ग, गोंदिया के रास्ते जयनगर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जं के मध्य गाड़ी संख्या 08869/08870 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जं.-जयनगर- नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जं. स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा । इस स्पेशल का परिचालन नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जं. से 16.10.2025 से 06.11.2025 तक सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार को तथा जयनगर से 19.10.2025 से 09.11.2025 तक सप्ताह के प्रत्येक रविवार को किया जायेगा।

गाड़ी संख्या 08869 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जं.-जयनगर स्पेशल नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जं. से गुरुवार को 11.00 बजे खुलकर शुक्रवार को 09.50 बजे धनबाद, 14.25 बजे झाझा, 14.48 बजे किउल, 17.00 बजे बरौनी, 18.25 बजे समस्तीपुर, 19.55 बजे दरभंगा एवं 20.40 बजे मधुबनी सहित अन्य स्टेशनों पर रूकते शुक्रवार को 22.30 बजे जयनगर पहुंचेगी। वापसी में, गाड़ी संख्या 08870 जयनगर-नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जं. स्पेशल जयनगर से शनिवार को 00.30 बजे खुलकर 03.00 बजे दरभंगा, 04.30 बजे समस्तीपुर, 06.20 बजे बरौनी एवं 15.00 बजे धनबाद सहित अन्य स्टेशनों पर रूकते हुए रविवार को 14.00 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन पहुंचेगी।

इसके साथ ही गया एवं मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के लिए चलायी जा रही स्पेशल ट्रेन का परिचालन अवधि में विस्तार किया गया है। 02397 गया-आनंद विहार स्पेशल विस्तारित अवधि के दौरान अब 12.10.2025 से 30.11.2025 तक प्रत्येक रविवार को चलायी जाएगी।

2. गाड़ी सं. 02398 आनंद विहार-गया स्पेशल विस्तारित अवधि के दौरान अब 13.10.2025 से 01.12.2025 तक प्रत्येक सोमवार को चलायी जाएगी। 05283 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार स्पेशल विस्तारित अवधि के दौरान अब 11.10.2025 से 29.11.2025 तक सप्ताह के प्रत्येक शनिवार एवं बुधवार को चलायी जाएगी।