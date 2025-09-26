Language
    पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर सुरक्षा और परिचालन दक्षता पर महाप्रबंधक का जोर, जवानों और डीजीआर के बीच बनाया समन्वय

    By Vivek Kumar Dubey Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 03:45 PM (IST)

    चंदौली में पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के महाप्रबंधक सुरक्षा आशीष मिश्रा ने मालगाड़ियों की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में डीजीआर पेमेंट आरपीएफ और डीएफसीसी सिक्योरिटी पर्सनेल के बीच समन्वय केस रजिस्ट्रेशन त्योहारों और चुनावों के दौरान चौकसी शराब माफिया पर निगरानी और मीरजापुर एरिया में बढ़ते अपराध पर चर्चा हुई।

    पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर का निरीक्षण किया और सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के निर्देश दिए।

    जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के महाप्रबंधक सुरक्षा आशीष मिश्रा ने शुक्रवार को मालगाडियों की सुरक्षा को लेकर जवानों के साथ मानस नगर स्थित पीडीडीयू मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय के सभागार में आवश्यक बैठक की।

    इसके साथ उन्होंने पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया। जिसमें सुरक्षा और परिचालन संबंधी पहलुओं पर विशेष जोर दिया गया। यह निरीक्षण उत्तर मध्य रेलवे और डीएफसी के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।

    इन विषयों पर चर्चा करके, सभी एजेंसियों ने मिलकर सुरक्षा और अन्य मुद्दों पर प्रभावी ढंग से काम करने का संकल्प लिया। महाप्रबंधक सुरक्षा ने फ्रेट कॉरिडोर के ट्रैक, पुल, पुलिया और निर्माणाधीन फ्लाईओवर का गहन निरीक्षण किया और सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के निर्देश दिए।

    निरीक्षण के दौरान, अधिकारियों ने मालगाड़ियों के सुरक्षित परिचालन पर विशेष जोर दिया और दुर्घटनाओं से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। महाप्रबंधक सुरक्षा ने परिचालन दक्षता में सुधार के लिए आवश्यक सुझाव दिए और अधिकारियों को समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करने के निर्देश दिए। इस निरीक्षण का उद्देश्य फ्रेट कॉरिडोर पर मालगाड़ियों के सुरक्षित और कुशल परिचालन को सुनिश्चित करना था।

    मीटिंग में कई महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा

    डीजीआर पेमेंट की समस्या : डीजीआर पेमेंट से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई और उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने पर सहमति बनी।

    आरपीएफ, डीएफसीसी सिक्योरिटी पर्सनेल और डीजीआर के बीच समन्वय : तीनों एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया ताकि सुरक्षा और अन्य मुद्दों पर प्रभावी ढंग से काम किया जा सके।

    आरपीएफ द्वारा केस रजिस्ट्रेशन : आरपीएफ द्वारा केस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पर चर्चा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

    त्योहार और इलेक्शन के मद्देनजर ज़्यादा चौकसी : त्योहारों और चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त चौकसी बरतने पर सहमति बनी।

    शराब माफिया पर निगरानी और संयुक्त छापेमारी : शराब माफिया पर कड़ी निगरानी रखने और समय-समय पर संयुक्त छापेमारी करने का निर्णय लिया गया।

    डिप्लॉयमेंट में आ रही समस्याओं का निराकरण : डिप्लॉयमेंट से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर सहमति बनी।

    सूचना का आदान-प्रदान : सभी एजेंसियों के बीच सूचना का आदान-प्रदान सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया ताकि सुरक्षा और अन्य मुद्दों पर प्रभावी ढंग से काम किया जा सके।

    मीरजापुर एरिया में बढ़ते अपराध पर चर्चा : मीरजापुर एरिया में बढ़ते अपराध पर चर्चा की गई और अपराध नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाने पर सहमति बनी।

    रेलवे सुरक्षा बल डीडीयू के निरीक्षक प्रभारी पी के रावत, मानस नगर के निरीक्षक प्रभारी शाहिद खान,क्राइम ब्रांच के निरीक्षक प्रभारी अर्जुन यादव,मंडल निरीक्षक अरुण राम, निरीक्षक बी के तिवारी, विशेष आसूचना के निरीक्षक प्रभारी संदीप कुमार, निरीक्षक ब्रजेश कुमार तथा डीएफसी डीडीयू के वरिष्ठ निरीक्षक सुरक्षा वी के सिंह, मीरजापुर के निरीक्षक सुरक्षा अखिलेश तिवार के अलावा डीएफसी सुरक्षा में जवान भी इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे।