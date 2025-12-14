चंदौली: टूर पर जा रहे चार छात्र सड़क हादसे में घायल, अस्पताल में भर्ती

जागरण संवाददाता, कंदवा (चंदौली)। स्कूल के टूर में शामिल होने की बजाय चार छात्र अस्पताल पहुंच गए। असना गांव के चार छात्र एक ही बाइक पर सवार होकर जलालपुर परसडीहा स्थित एक निजी विद्यालय में कक्षा ग्यारह में अध्ययनरत थे। रविवार को विद्यालय की स्कूली बस वाराणसी भ्रमण के लिए जा रही थी, जिसमें छात्रों को भी शामिल होना था। लेकिन, चारों छात्र एक ही बाइक पर सवार होकर स्कूल के लिए निकले।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घने कोहरे के बीच, कंजेहरा के पास उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और चारों छात्र सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने सरकारी एंबुलेंस की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद संदीप कुमार की स्थिति गंभीर देख चिकित्सकों ने उसे ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया।

घायलों में धनजी खरवार (18), रौनक सिंह (18), संदीप कुमार (17) और जसवंत (17) शामिल हैं। ये सभी छात्र असना गांव के निवासी हैं। घटना के समय घना कोहरा होने के कारण बाइक चलाना मुश्किल हो गया था, जिससे यह दुर्घटना हुई।