Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंदौली: टूर पर जा रहे चार छात्र सड़क हादसे में घायल, अस्पताल में भर्ती

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 05:45 PM (IST)

    चंदौली में स्कूल टूर पर जा रहे चार छात्र असना गांव के पास बाइक दुर्घटना में घायल हो गए। जलालपुर परसडीहा के एक निजी विद्यालय के ये छात्र वाराणसी जा रहे ...और पढ़ें

    Hero Image

    संदीप कुमार को ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर किया गया है, जबकि अन्य छात्रों का इलाज चल रहा है।

    जागरण संवाददाता, कंदवा (चंदौली)। स्कूल के टूर में शामिल होने की बजाय चार छात्र अस्पताल पहुंच गए। असना गांव के चार छात्र एक ही बाइक पर सवार होकर जलालपुर परसडीहा स्थित एक निजी विद्यालय में कक्षा ग्यारह में अध्ययनरत थे। रविवार को विद्यालय की स्कूली बस वाराणसी भ्रमण के लिए जा रही थी, जिसमें छात्रों को भी शामिल होना था। लेकिन, चारों छात्र एक ही बाइक पर सवार होकर स्कूल के लिए निकले।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घने कोहरे के बीच, कंजेहरा के पास उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और चारों छात्र सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने सरकारी एंबुलेंस की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद संदीप कुमार की स्थिति गंभीर देख चिकित्सकों ने उसे ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया।

    घायलों में धनजी खरवार (18), रौनक सिंह (18), संदीप कुमार (17) और जसवंत (17) शामिल हैं। ये सभी छात्र असना गांव के निवासी हैं। घटना के समय घना कोहरा होने के कारण बाइक चलाना मुश्किल हो गया था, जिससे यह दुर्घटना हुई।

    पुलिस ने बताया कि घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने में कोई देरी नहीं की गई। प्राथमिक उपचार के बाद, संदीप की स्थिति को देखते हुए उसे ट्रामा सेंटर भेजा गया, जहां उसकी स्थिति देखकर इलाज किया जाएगा। अन्य छात्रों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है।