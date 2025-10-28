छठ महापर्व की वापसी भीड़ को लेकर पीडीडीयू व गया जंक्शन पर बढ़ाई गई फोर्स

जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। यात्रीगण कृपा ध्यान दें, चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश न करें। सामान्य ट्रेनों में जनरल कोच के दो डिब्बे आगे की तरफ इंजन के बाद तथा दो डिब्बे पीछे की तरफ गार्ड के डिब्बे से पहले लगे हैं।

जीआरपी-आरपीएफ के साथ रेलवे सहयोगी इस बात का ध्यान दें कि कोई भी यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश न करें और धक्का मुक्की या भगदड़ जैसी स्थिति न बनने पाए। मंगलवार से छठ महापर्व के लिए दिल्ली, गुजरात व मुंबई से

पूर्वांचल और बिहार आए लोगों की वापसी शुरू हो गई है।

यात्रियों की भारी भीड़ के प्रबंधन के लिए रेल प्रशासन ‘राउंड-द-क्लॉक’ सक्रिय था और लगातार इस तरह की उद्घोषणा कर यात्रियों और सुरक्षाकर्मियों को सचेत कर रहा था। इतना ही नहीं पीडीडीयू व गया जंक्शन पर अधिक भीड़ होने की संभावना जताई गई है। इसके लिए दोनों जंक्शनों पर आरपीएफ व जीआरपी के जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। जंक्शन पर वापसी यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। इन्हें संभालने के लिए रेल प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं।

डीआरएम ने की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक निर्देश पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल कार्यालय में मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य छठ पर्व के पश्चात यात्रियों की संख्या में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए स्टेशनों पर समुचित प्रबंध सुनिश्चित बनाए रखना था, जिससे यात्रियों को निर्बाध, सुरक्षित एवं स्वच्छ यात्रा अनुभव प्राप्त हो सके।

मंडल नियंत्रण कक्ष की सीसीटीवी प्रणाली पूर्ण रूप में चौबीसों घंटे ड्यूटी यह सुनिश्चित किया गया कि मंडल नियंत्रण कक्ष की सीसीटीवी प्रणाली पूर्ण रूप से कार्यशील रहे तथा सभी विभागों के नामित कर्मचारी चौबीसों घंटे ड्यूटी पर तैनात रहें। प्रमुख स्टेशनों पर मौजूदा सीसीटीवी कंट्रोल रूम से भी निगरानी की जा रही है। आवश्यक सूचनाओं का त्वरित संप्रेषण एवं समन्वय किया जाए। जंक्शन और गया जंक्शन पर बनाए गए होल्डिंग एरिया में व्यवस्था एवं यात्रियों की स्थिति पर निगरानी की जाए। ऐसे यात्री जिनकी ट्रेन आने में ज्यादा समय हो वो प्रतीक्षा के लिए आवश्यक सुविधा युक्त होल्डिंग एरिया का लाभ ले सकते हैं।

सुरक्षा बलों के साथ टिकट निरीक्षकों की होगी पर्याप्त तैनाती पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन एवं गया जंक्शन सहित अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस तथा टिकट निरीक्षकों की पर्याप्त तैनाती रहे। यात्रियों की सुविधा हेतु विशेष ट्रेनों तथा स्टेशनों पर सुविधाओं एवं सुरक्षा संबंधी सूचनाएं निरंतर प्रसारित की जाए। अंतिम समय में प्लेटफॉर्म परिवर्तन से यथासम्भव बचा जाए। लगातार निगरानी कर ट्रेनों पर चढ़ते-उतरते समय यात्रियों की सुरक्षा व सुगमता का विशेष ध्यान रखा जाए।

स्टेशनों पर चिकित्सा सहायता के साथ डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की होगी तैनाती पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्टेशन पर नामित ट्रेनों को पूर्ण जल आपूर्ति दी जाए तथा ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग स्टाफ द्वारा कोचों एवं शौचालयों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए। गया एवं पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्टेशनों पर चिकित्सा सहायता हेतु डॉक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। स्टेशनों पर बनाए गए सहायता बूथ सदैव सक्रिय रखे जाए। मार्गदर्शन और संकेतक के माध्यम से स्टेशनों के विभिन्न स्थानों- प्रवेश/निकास, प्लेटफार्म, फुट ओवर ब्रिज, टिकट काउंटर आदि के लिये यात्रियों का सुचारू आवागमन रहे। यात्रियों के खान-पान हेतु पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित रखी जाए।