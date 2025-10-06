'... अब इससे ही बात होगी', पूर्व सपा विधायक ने चप्पल दिखाते हुए अधिकारियों को फटकारा; मुकदमा दर्ज

चंदौली में लघु डाल सिंचाई विभाग के अधिकारियों को धमकी देने के मामले में सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दशहरा के दिन नहर का मोटर जलने पर किसानों की समस्या को लेकर पूर्व विधायक ने अधिकारियों को चप्पल दिखाई थी। अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, बरहनी(चंदौली)। लघु डाल सिंचाई विभाग के अधिकारियों को चप्पल दिखाना और धमकी देना सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू को भारी पड़ गया। शनिवार को लघु डाल विभाग के अधिशासी अभियंता की शिकायत पर कंदवा थाना में पूर्व विधायक पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है।

दशहरा के दिन पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू चारी लिफ्ट कैनाल पहुंचे थे। इस दौरान मोटर जलने से लिफ्ट कैनाल ठप था। किसानों की फसल बर्बाद होने की शिकायत पर पूर्व विधायक लघु डाल विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पर नाराज हो गए और चप्पल दिखाते हुए कहा था कि अगर तीन दिन में पानी नहीं चला तो अब इससे ही बात होगी। इसका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो गया।