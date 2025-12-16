चंदौली के राजघाट पुल पर अगले एक महीने तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित, इस वजह से लिया गया फैसला

जागरण संवाददाता, चंदौली। गंगा पर बने राजघाट पुल की मरम्मत 20 दिसंबर से शुरू होगी। यह एक लगभग एक महीने तक चलेगा। इस अवधि में भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। केवल बाइक और पैदल आने जाने वालों का गुजरने की अनुमति मिलेगी। यह निर्णय पुल की मरम्मत को लेकर पीडब्ल्यूडी ने लिया है। 18 दिसंबर को विस्तृत डायवर्जन प्लान जारी किया जाएगा। पुल के बंद होने से कई मार्गों पर ट्रैफिक दबाव बढ़ने की संभावना है। इसके चलते कई मुख्य मार्गों पर लंबा जाम लगेगा।

इंजीनियर अभिनव कुशवाहा ने बताया कि मरम्मत कार्य में दोनों छोर के बीच पूर्व में लगाई गई इलास्टोमेरिक सील को भी बदला जाएगा। यह सील खराब हो गई थी, जिससे बारिश के दौरान पुल से बहकर आने वाला पानी और गंदगी सीधे नीचे रेलवे ट्रैक पर गिर रही थी, जो संभावित दुर्घटना का कारण बन सकती थी।

रेलवे ने इस खतरे को देखते हुए नए एक्सपेंशन ज्वाइंट और इलास्टोमेरिक सील लगाने का फैसला किया है। कुल 85 एक्सपेंशन ज्वाइंट बदले जाने हैं। यह महत्वपूर्ण कार्य कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी, मेरठ को सौंपा गया है। कार्य को दो चरणों में किया जाएगा ताकि पुल पर यातायात व्यवस्था बनी रहे। पहले चरण में पड़ाव की ओर से जाने वाले छोर पर बाई लेन को बंद किया जाएगा। हर बार लगभग छह एक्सपेंशन ज्वाइंट बदले जाएंगे, जिन्हें तैयार करने में लगभग तीन दिन का समय लगेगा।