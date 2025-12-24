Language
    मालवीय पुल बंद होने से चंदौली और वाराणसी के बीच वाहनों का संचालन बदले रूट से शुरू

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 02:25 PM (IST)

    वाराणसी-दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर मालवीय पुल की मरम्मत के चलते यातायात प्रतिबंध लगाया गया है। 13 जनवरी तक पुल पर पैदल यात्री ही चल सकेंगे। वाहनों को स ...और पढ़ें

    वाराणसी और चंदौली के बीच यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।

    जागरण संवाददाता, चंदौली। वाराणसी-दीनदयाल उपाध्याय मार्ग (कैंट से पड़ाव मार्ग) पर स्थित मालवीय पुल (राजघाट पुल) की मरम्मत के लिए यातायात प्रतिबंध मंगलवार की रात से लागू कर दिया गया है। यह प्रतिबंध 13 जनवरी तक जारी रहेगा, जिसके दौरान पुल पर केवल पैदल यात्री ही चल सकेंगे। राजघाट पुल पर वाहनों के आवागमन पर रोक लगने के बाद, सामने घाट पुल से केवल दो पहिया वाहन, ऑटो, ई-रिक्शा, हल्के चार पहिया वाहन, एंबुलेंस और शव वाहन ही गुजर सकेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रामनगर से वाराणसी शहर आने-जाने वाले सभी प्रकार के बड़े चार पहिया वाहन, स्कूल बसें, इलेक्ट्रानिक बसें, टेपो, ट्रेवलर और हल्के/भारी मालवाहक विश्वसुंदरी पुल से होकर गुजरेंगे। चंदौली से वाराणसी और वाराणसी से चंदौली की ओर आने-जाने वाले हल्के और भारी मालवाहकों तथा बसों का आवागमन रामनगर चौराहे से टेंगरामोड़, विश्वसुंदरी पुल, डाफी टोल प्लाजा होते हुए अमरा अखरी व मोहन सराय तथा चंदौली, पंचपेडवा रिंगरोड के माध्यम से वाराणसी शहर में होगा।

    इस दौरान, रात में भदऊ चुंगी और पड़ाव पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। अंततः मालवीय पुल को बंद करने की अटकलों पर विराम लगा और इसे बंद कर दिया गया। वाराणसी की दिशा में जाने वाली सभी गाड़ियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे केवल पैदल यात्री ही पुल पार कर सकते हैं। पड़ाव चौराहे पर चंदौली पुलिस द्वारा बैरिकेटिंग की गई है। वाराणसी जाने के लिए लोगों को विश्वसुंदरी पुल और रिंग रोड पुल का उपयोग करना होगा, जबकि बाइक के लिए सामने घाट पुल को खोल दिया गया है।

    वाराणसी में यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। पुल की मरम्मत के कारण होने वाले असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन ने वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की है ताकि लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

    यातायात के इस नए नियम के तहत, सभी वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित मार्गों का पालन करें और यातायात नियमों का सम्मान करें। प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए हैं कि यातायात सुचारू रूप से चलता रहे और लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

    वाराणसी में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए कदमों से न केवल पुल की मरम्मत का कार्य सुचारू रूप से होगा, बल्कि लोगों को भी सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव प्राप्त होगा। इस स्थिति में, सभी नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा की गई है ताकि यातायात व्यवस्था को बनाए रखा जा सके और सभी को सुरक्षित यात्रा का अनुभव हो सके।