    यूपी में फिर उड़ता दिखा ड्रोन तो सहम गए लोग, अब पुलिस भी हो गई अलर्ट; इन लोगों की तैयार कर ली लिस्ट

    Updated: Sun, 28 Sep 2025 05:30 AM (IST)
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 05:30 AM (IST)

    चंदौली के नरौली गांव में गंगा किनारे ड्रोन जैसी वस्तु दिखने से ग्रामीण दहशत में हैं और रात भर पहरा दे रहे हैं। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ड्रोन का पता लगाने के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करेगी। क्षेत्राधिकारी ने लोगों से अफवाह न फैलाने और संदिग्ध गतिविधि दिखने पर सूचना देने की अपील की है।

    ड्रोन देखे जाने की घटना की जांच में जुटी पुलिस, अज्ञात पर मुकदमा

    जागरण संवाददाता, धानापुर (चंदौली)। गंगा के तटवर्ती नरौली गांव में रात को आसमान में मंडराते ड्रोन जैसी वस्तु की दहशत अब भी बनी हुई है। ग्रामीण रातभर लाठी-डंडा लेकर पहरा दे रहे हैं, वहीं अब पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है।

    क्षेत्राधिकारी सकलडीहा स्नेहा तिवारी ने बताया कि तीन दिन पूर्व ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है। जांच के दौरान क्षेत्र में व्यवसायिक रूप से ड्रोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों की सूची बनाई जा रही है।

    उनसे पूछताछ कर यह भी पता किया जा रहा है कि उन्होंने अपना ड्रोन कब और कहां उड़ाया था। पुलिस अब ड्रोन का पता लगाने के लिए खुद ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करेगी। गश्त के दौरान पुलिस अपना ड्रोन भी साथ रखेगी और जैसे ही संदिग्ध ड्रोन दिखाई देगा, पुलिस का ड्रोन उसका पीछा कर पहचान करने की कोशिश करेगा।

    ग्रामीणों का कहना है कि लगातार चोरी की घटनाओं के बीच ड्रोन जैसी वस्तु का दिखना उन्हें और भयभीत कर रहा है। हालांकि, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। क्षेत्राधिकारी ने अपील किया कि यदि किसी को संदिग्ध गतिविधि या ड्रोन दिखाई दे, तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। अफवाह न फैलाएं। सूचना पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी।