डीडीयू-गया रेलखंड का डीआरएम ने किया रात्रि फुटप्लेट, कोहरे में देखी परिचालन व्यवस्था

जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल में संरक्षित व सुचारू रेल परिचालन सुनिश्चित रखने की दिशा में मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना ने शनिवार की देर रात डीडीयू-गया व गया-डीडीयू रेल खंड का दो चरणों में फुटप्लेट निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के प्रथम चरण में ट्रेन 13010 दून एक्सप्रेस के इंजन में डीडीयू से गया तक व द्वितीय चरण में ट्रेन 12313 सियालदह–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के इंजन में गया से डीडीयू तक निरीक्षण किया गया।

यह निरीक्षण शनिवार शाम लगभग 18:40 बजे डीडीयू से प्रारंभ होकर रविवार रात्रि 1:38 बजे डीडीयू वापसी तक लगभग सात घंटे तक लगातार संचालित रहा। इस निरीक्षण का उद्देश्य कोहरे की स्थिति में रेल परिचालन, चालक दल की सतर्कता, सिग्नलिंग व गति प्रतिबंधों के अनुपालन, रात्रिकालीन ट्रैक पेट्रोलिंग, स्टेशन स्टाफ की सजगता, संरक्षा संकेतों की दृश्यता तथा खंड में परिचालन व्यवस्था का प्रत्यक्ष अवलोकन करना था।

निरीक्षण के दौरान चालक दल द्वारा सिग्नल पहलुओं की स्पष्ट घोषणा, गति संकेतों का पालन, तथा आपातकालीन ब्रेकिंग की तत्परता जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं का अवलोकन किया गया। खंड में शीतकालीन गश्ती सक्रिय रूप से संचालित हो रही थी तथा सभी स्टेशनों पर ऑल राइट सिग्नल का आदान-प्रदान किया गया।

निरीक्षण के क्रम में मंडल रेल प्रबंधक ने चालक दल से संवाद कर ठंड एवं कोहरे जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उनके समर्पण और सजगता की सराहना की तथा संरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए उत्साहवर्धन किया। निरीक्षण के दौरान कुछ स्थानों पर सूक्ष्म सुधार हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।