Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीडीयू-गया रेलखंड का डीआरएम ने किया रात्रि फुटप्लेट, कोहरे में देखी परिचालन व्यवस्था

    By vivek dubeyEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 01:35 PM (IST)

    डीडीयू-गया रेलखंड पर डीआरएम ने रात्रि फुटप्लेट निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोहरे में परिचालन व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने संरक्षा और सुरक्षा ...और पढ़ें

    Hero Image

    तैनात रेल कर्मियों की सजगता और सतर्कता का प्रत्यक्ष अवलोकन।

    जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल में संरक्षित व सुचारू रेल परिचालन सुनिश्चित रखने की दिशा में मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना ने शनिवार की देर रात डीडीयू-गया व गया-डीडीयू रेल खंड का दो चरणों में फुटप्लेट निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के प्रथम चरण में ट्रेन 13010 दून एक्सप्रेस के इंजन में डीडीयू से गया तक व द्वितीय चरण में ट्रेन 12313 सियालदह–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के इंजन में गया से डीडीयू तक निरीक्षण किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह निरीक्षण शनिवार शाम लगभग 18:40 बजे डीडीयू से प्रारंभ होकर रविवार रात्रि 1:38 बजे डीडीयू वापसी तक लगभग सात घंटे तक लगातार संचालित रहा। इस निरीक्षण का उद्देश्य कोहरे की स्थिति में रेल परिचालन, चालक दल की सतर्कता, सिग्नलिंग व गति प्रतिबंधों के अनुपालन, रात्रिकालीन ट्रैक पेट्रोलिंग, स्टेशन स्टाफ की सजगता, संरक्षा संकेतों की दृश्यता तथा खंड में परिचालन व्यवस्था का प्रत्यक्ष अवलोकन करना था।

    निरीक्षण के दौरान चालक दल द्वारा सिग्नल पहलुओं की स्पष्ट घोषणा, गति संकेतों का पालन, तथा आपातकालीन ब्रेकिंग की तत्परता जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं का अवलोकन किया गया। खंड में शीतकालीन गश्ती सक्रिय रूप से संचालित हो रही थी तथा सभी स्टेशनों पर ऑल राइट सिग्नल का आदान-प्रदान किया गया।

    निरीक्षण के क्रम में मंडल रेल प्रबंधक ने चालक दल से संवाद कर ठंड एवं कोहरे जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उनके समर्पण और सजगता की सराहना की तथा संरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए  उत्साहवर्धन किया। निरीक्षण के दौरान कुछ स्थानों पर सूक्ष्म सुधार हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

    निरीक्षण के दौरान वरीय मंडल संरक्षा अधिकारी श्री संतोष कुमार व संबंधित अन्य उपस्थित रहे। डीडीयू मंडल संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस प्रकार के निरीक्षणों के माध्यम से परिचालन की गुणवत्ता, विभागीय समन्वय एवं सतत सुधार की दिशा में निरंतर कार्यरत है।