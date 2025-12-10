विवेक दुबे, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल में रेल अवसंरचना विकास और क्षमता विस्तार की दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है। अतिमहत्वपूर्ण सोननगर-सिगसिगी खंड में बनी 90 किमी लंबी तीसरी रेल लाइन से रेल परिचालन जारी है। नवनिर्मित तीसरी लाइन को शामिल करते हुए पूरा सोननगर-सिगसिगी रेलखंड आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से लैस किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नई तीसरी लाइन और उन्नत सिग्नल व्यवस्था से संरक्षा के साथ त्वरित रेल परिचालन हो रहा है। मालगाड़ियों की आवाजाही तेज हुई है और यात्री गाड़ियों के संचालन में भी समयबद्धता और संरक्षा बढ़ी है। यह लाइन सोननगर-पतरातू तृतीय रेल लाइन परियोजना का हिस्सा है जो बिजली घरों तक कोयले की सुचारू आपूर्ति में काफी सहायक है।

डीडीयू से सोननगर तक पहले ही तिहरी लाइन मौजूद है। डीडीयू मंडल में इस प्रकार डीडीयू से सोननगर व सिगसिगी तक लगभग 200 किलोमीटर लंबा पारंपरिक रेल नेटवर्क तिहरी लाइन की उच्च क्षमता वाला है। उच्च संरक्षा के साथ त्वरित रेल परिचालन के लिए सोननगर-सिगसिगी रेलखंड पर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिगनलिंग सिस्टम प्रस्तावित है। वर्तमान में डीडीयू मंडल के अंतर्गत ग्रैंड कॉर्ड सेक्शन में बघोईकुशा से सासाराम तक लगभग 47 किलोमीटर तथा डीडीयू फ्लाईओवर केबिन से धनेछा तक लगभग 34 किलोमीटर, कुल 81 किलोमीटर क्षेत्र में यह प्रणाली पूरी तरह कार्यरत है। शेष कार्य तेजी से प्रगति पर है।

इस लाइन के साथ-साथ इस खंड में स्टेशनों पर भी विकास कार्य किए गए हैं। बगहा बिशुनपुर, अंकोरहा, बड़की सलैया, कजरात नवाडीह, कोसिआरा, सतबहिनी, उंटारी रोड, करकटा, सिगसिगी आदि स्टेशनों पर 3 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज बनाया गया। हैदर नगर और मोहम्मदगंज में फुट ओवर ब्रिज को 6 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। बगहा बिशुनपुर, बड़की सलैया, कजरात नवाडीह, कोसिआरा, सतबहिनी, उंटारी रोड, करकटा, सिगसिगी आदि स्टेशन पर प्लेटफार्म ऊँचे किए गए हैं। यात्री सुविधाएँ जैसे लाइट, शेड, बैठने की बेंच, यूरिनल और वाटर बूथ आदि भी जरूरत के हिसाब से उपलब्ध कराए गए हैं।