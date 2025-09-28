डीडीयू मंडल में रक्तदान शिविर स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान को मिला बल

डीडीयू मंडल स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत महिला स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा दे रहा है। 27 सितंबर को मंडल रेल चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना ने किया। शिविर में रेलवे अधिकारियों चिकित्सकों कर्मचारियों और महिला कल्याण संगठन की सदस्याओं ने भाग लिया।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियान के अंतर्गत डीडीयू मंडल द्वारा महिला स्वास्थ्य एवं सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 27 सितम्बर को मंडल के चिकित्सा विभाग ने मंडल रेल चिकित्सालय में जिला अस्पताल, चंदौली के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का उद्घाटन मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना ने किया, जिन्होंने रक्तदान के माध्यम से 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' अभियान में योगदान की सराहना की। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डाक्टर केशब चम्प्रमनरी की देखरेख में आयोजित इस शिविर में रेलवे के विभिन्न विभागों के अधिकारी, चिकित्सक, कर्मचारी और महिला कल्याण संगठन की सदस्याएं शामिल हुईं। शिविर में वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त और वरीय मंडल सामग्री प्रबंधक ने भी रक्तदान किया।

सूचना के अनुसार, कुल 21 रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया, जिनमें दो रेलवे डाक्टर, दो शाखा अधिकारी, दो महिला कल्याण संगठन की सदस्याएं, आरपीएफ कर्मी और अन्य रेलकर्मी शामिल हैं। यह रक्तदान शिविर न केवल स्वास्थ्य सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह अभियान की उस भावना को भी सशक्त करता है जिसमें समाज के प्रत्येक सदस्य की भागीदारी से महिला सशक्तिकरण और परिवार की समृद्धि सुनिश्चित की जाती है।

मंडल के चिकित्सा विभाग द्वारा 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' अभियान के अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य विषयों पर स्क्रीनिंग और जागरूकता गतिविधियाँ लगातार जारी हैं। महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष चित्रा सिंह के नेतृत्व में संगठन नारी स्वास्थ्य के इस पूरे अभियान में सक्रिय योगदान दे रहा है। डीडीयू मंडल इस राष्ट्रीय अभियान को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाते हुए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

रक्तदान शिविर ने न केवल रक्त की आवश्यकता को पूरा किया, बल्कि यह समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम बना। इस प्रकार के आयोजनों से न केवल रक्त की कमी को दूर किया जा सकता है, बल्कि यह समाज में एकजुटता और सहयोग की भावना को भी बढ़ावा देता है।