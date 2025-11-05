ऐसी मार अभी तक नहीं देखी... चक्रवात मोंथा को लेकर क्या बोले यूपी के किसान? 

जागरण संवाददाता, चकिया (चंदौली)। चक्रवात मोंथा ने किसानों की की कमर तोड़ दी। खेत गिरकर खराब हो रही फसल देख किसानों के आंख में आंसू छलक जा रहा है। चक्रवात से लगभग 250 हेक्टेयर फसल नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल तहसील प्रशासन को 90 हेक्टेयर फसल नुकसान होने की रिपोर्ट अब तक प्राप्त हो चुकी है। क्षतिपूर्ति का आकलन जुटाने में तहसील प्रशासन ने 56 लेखपालों को लगाया है।

तहसील क्षेत्र के 480 गांव में अधिसंख्य गांवों में फसल गिरकर नष्ट हो गई हैं। गरला, पीतपुर, मवैया, चितौड़ी, उतरौत, खरीद, धरदे,करेमुआ आदि गांवों में पककर तैयार धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। तहसीलदार देवेंद्र कुमार यादव ने तहसील क्षेत्र के सभी गांव में क्षतिपूर्ति का आकलन करने के लिए लेखपालों को लगाने के साथ ही खुद स्थिति का जायजा लेने में लगे हैं। शासन के निर्देश पर एक तिहाई से ज्यादा फसल बर्बाद होने पर किसानों को 17 हजार प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा प्रदान करने किया जाना है।

हाड़तोड़ मेहनत के बाद तैयार धान की फसल बाढ़ से प्रभावित हो गई। रही कसर पिछले दिनों चक्रवात ने पूरी कर ली। फसल जमीन पकड़ कर गिर चुकी है। अब तो मुआवजा ही एकमात्र सहारा है।

मारकंडे पांडेय, किसान। सूखे की मार तो देखे थे। लेकिन बारिश,बाढ़ और चक्रवात की ऐसी मार अभी तक नहीं देखा था। भारी भरकम जोताई, बोआई, बीज,मजदूरी, उर्वरक आदि में खर्च कर धान की फसल पककर तैयार हुई तो चक्रवात ने ले डूबा। -धीरज श्रीवास्तव, किसान