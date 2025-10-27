जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। इस बार छठ महापर्व के अवसर पर रेलवे ने डीडीयू रेल मंडल को हाई अलर्ट पर रखा है। मंडल में 50 से अधिक स्थानों पर सरोवर, तालाब और छठ महापर्व के भव्य आयोजन स्थल हैं। इन स्थानों पर ट्रेनों का परिचालन कासन और सीटी बजाकर किया जा रहा है।

रेल मंडल से 24 घंटे के अंतराल में 650 से अधिक मेल, पैसेंजर और मालगाड़ियां संचालित हो रही हैं। छठ महापर्व की भीड़ को देखते हुए मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना ने स्वयं मास्टर प्लान तैयार किया है। रेलवे द्वारा प्रसारित मीडिया पर एक-एक घंटे का अपडेट भी दिया जा रहा है, जिसका लाभ सीधे यात्रियों को मिल रहा है।

डीआरएम ने प्रमुख भीड़-भाड़ वाले तीन स्टेशनों पर नौ विभाग प्रमुखों को तैनात किया है। इन्हें आठ-आठ घंटे की ड्यूटी देनी होगी। इन अधिकारियों को रियल टाइम मॉनिटरिंग भी करनी है ताकि छठ महापर्व पर होने वाली भीड़ को सुचारू रूप से संभाला जा सके।

यह व्यवस्था दीपावली से ही लागू की गई है और 15 नवम्बर तक जारी रहेगी। वापसी की भीड़ को भी इन अधिकारियों की जिम्मेदारी में रखा गया है। वार रूम में पीडीडीयू, चंदौली, गया, सासाराम, भभुआ और डेहरी आन सोन स्टेशनों पर पैनी नजर रखी जा रही है।

छठ पर्व के दौरान तालाबों की सफाई, लाइटिंग और सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की गई है। डीडीयू रेल मंडल में आने वाले तालाबों की सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है। रेलवे भूमि पर आने वाले तालाबों की सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन को सौंपी गई है।