चंदौली में पत्नी ने एक दिन बाद सोनभद्र में अपनी ससुराल जाने को कहा तो पति ने दे दी जान

चंदौली के मझराती गांव में पत्नी द्वारा ससुराल जाने से इनकार करने पर नाराज पति बद्रीनारायण ने पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। सोनभद्र के चिरुई गांव निवासी बद्रीनारायण पत्नी रोशनी को लेने आया था लेकिन रोशनी ने अगले दिन चलने को कहा। इससे नाराज बद्रीनारायण ने साड़ी का फंदा बनाकर अपनी जान दे दी।

जागरण संवाददाता, चंदौली। पत्नी ने एक दिन बाद ससुराल जाने को कहीं तो पति ने गले में साड़ी का फंदा लगाकर पेड़ से लटक कर जान दे दी। घटना कोतवाली क्षेत्र के मझराती गांव की है। सोनभद्र के चिरुई गांव निवासी बद्रीनारायण अपनी पत्नी रोशनी को घर ले जाने के लिए आया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बद्रीनारायण के बड़े भाई भगवानदास का विवाह एक अक्टूबर 2025 को मझराती निवासी रोशनी से हुआ था। भगवानदास का निधन हो के बाद अपने देवर बद्रीनारायण के साथ पत्नी बनकर रहती थी। रोशनी को बद्रीनारायण एक सप्ताह पहले मायके छोड़ने आया था। इसके बाद पुनः मझराती आया और रोशनी को अपने घर चलने के लिए कहा। लेकिन रोशनी जाने से इनकार करते हुए दूसरे दिन चलने की बात कही।