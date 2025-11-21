यूपी के किसानों को मिलेगा मुआवजा, चक्रवात मोंथा से हुए नुकसान का 1.12 करोड़ रुपया जल्द पहुंचेगा खाते में
चंदौली जिले के सकलडीहा में अतिवृष्टि और चक्रवात मोथा से किसानों की धान की फसल को भारी नुकसान हुआ था। जिला प्रशासन ने राजस्व विभाग के सर्वे के बाद मुआवजे की राशि स्वीकृत कर दी है। प्रभावित किसानों को 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा मिलेगा, जो सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, सकलडीहा (चंदौली)। जनपद में हाल ही में हुई अतिवृष्टि और चक्रवाती तूफान मोंथा के कारण किसानों की धान की फसल को हुए भारी नुकसान के एवज में अब उन्हें जल्द ही आर्थिक सहायता मिलेगी। जिला प्रशासन ने सकलडीहा तहसील में राजस्व विभाग द्वारा कराए गए सर्वे के आधार पर मुआवजे की राशि स्वीकृत कर दी है।
जिसे अगले एक से दो दिनों के भीतर सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित कर दिया जाएगा।शासन के निर्देश पर राजस्व अधिकारियों द्वारा किसानों की प्रभावित फसलों के नुकसान का व्यापक सर्वे कराया गया था। इस दौरान तहसील स्तर पर कुल 3080 प्रभावित किसानों की कुल 664.40 हेक्टेयर भूमि पर धान की फसल नष्ट हुई पाई गई।
किसानों को उनके नुकसान के एवज में 17,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जाएगा। एसडीएम कुंदन राज कपूर ने बताया कि सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है और मुआवजे की कुल राशि 1 करोड़ 12 लाख 84 हजार 8 सौ स्वीकृत कर दी गई है।अगले एक-दो दिनों के अंदर यह राशि सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित कर दी जाएगी।
