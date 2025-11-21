यूपी के किसानों को मिलेगा मुआवजा, चक्रवात मोंथा से हुए नुकसान का 1.12 करोड़ रुपया जल्द पहुंचेगा खाते में

जागरण संवाददाता, सकलडीहा (चंदौली)। जनपद में हाल ही में हुई अतिवृष्टि और चक्रवाती तूफान मोंथा के कारण किसानों की धान की फसल को हुए भारी नुकसान के एवज में अब उन्हें जल्द ही आर्थिक सहायता मिलेगी। जिला प्रशासन ने सकलडीहा तहसील में राजस्व विभाग द्वारा कराए गए सर्वे के आधार पर मुआवजे की राशि स्वीकृत कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिसे अगले एक से दो दिनों के भीतर सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित कर दिया जाएगा।शासन के निर्देश पर राजस्व अधिकारियों द्वारा किसानों की प्रभावित फसलों के नुकसान का व्यापक सर्वे कराया गया था। इस दौरान तहसील स्तर पर कुल 3080 प्रभावित किसानों की कुल 664.40 हेक्टेयर भूमि पर धान की फसल नष्ट हुई पाई गई।