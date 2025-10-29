चंदौली में डेढ़ावल चौकी प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मी निलंबित, रिश्वत में लिए थे दस हजार रुपये

जागरण संवाददाता, चंदौली। पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे ने अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए डेढ़ावल पुलिस चौकी के प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मियों को मंगलवार को निलंबित कर दिया। चौकी प्रभारी मनोज सिंह का बनियान पहनकर जनसुनवाई करने का वीडियो प्रचलित हुआ था। जबकि, एसआइ संतोष तिवारी व हेड कांस्टेबल प्रबुद्ध कुमार पर एक मामले में रुपये का लेन-देन का आरोप सिद्ध हुआ है। इस कार्रवाई से पुलिसकर्मियों में खलबली मची रही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बर्थरा खुर्द के ग्राम प्रधान और भाजपा अनुसूचित मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष रामसरन गोंड के पुत्र बृजेश को वर्दीसाड़ा गांव में हुए एक विवाद के बाद चौकी पुलिस ने हिरासत में लिया था। जानकारी पर जब भाजपा कार्यकर्ता अपने पुत्र को छुड़ाने के लिए चौकी पहुंचे और कई अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों से फोन करवाया तो चौकी पुलिस ने किसी की नहीं सुनी।

आरोप है कि बेटे को छोड़ने के लिए चौकी में तैनात दारोगा और हेड कांस्टेबल ने कार्यकर्ता से दस हजार रुपये की मांग की तो उन्होंने यह राशि नकद और फोन पे के माध्यम से पुलिसकर्मियों को दी थी। इसके बाद उनके बेटे को छोड़ा गया था। कार्यकर्ता ने पूरी मामले की लिखित शिकायत उच्चाधिकारियों से की थी।