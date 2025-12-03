पहले सड़क पर गिराई नोट की गड्डी, फिर चकमा देकर उड़ाए तीन लाख; यूपी से सामने आया अजीबोगरीब मामला
चंदौली के पड़ाव चौराहे पर थोक व्यापारी परविंद कुमार गुप्ता के साथ उचक्कों ने तीन लाख रुपये की ठगी की। सड़क पर नोट गिराकर चालक को झांसा दिया गया, और जै ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पड़ाव (चंदौली)। पड़ाव चौराहे के पास बुधवार को उचक्कों ने सड़क पर नोट की गड्डी गिराकर थोक व्यापारी परविंद कुमार गुप्ता और उसके चालक को चकमा देकर तीन लाख रुपये उड़ा दिए। वह महमूरगंज स्थित कृष्णा अपार्टमेंट में रहते हैं। 2007 से पड़ाव चौराहे के पास वह कारोबार कर रहे हैं। सुबह में वह गोदाम पर गए थे। इसके पश्चात बैंक जाने के लिए कार से निकले थे।
कार में ही एक झोला में तीन लाख रुपये नकद, चेकबुक और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए थे। उचक्कों ने सड़क पर दस व बीस- पचास रुपये के कुछ नोट गिराए और चालक से बोला कि शायद आपके मालिक का पैसा गिरा है। चालक विशाल मोदनवाल निवासी ज्ञानपुर, भदोही जैसे ही पैसा उठाने के लिए उतरा कि दूसरे युवक ने कार में रखा बैग उठाकर चंपत हो गया।
जब व्यापारी कार के पास पहुंचे तो बैग गायब देख सन्न रह गए। काफी तलाश के बाद भी कुछ पता नहीं चलने पर उन्होंने घटना की सूचना पीआरवी को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना कैद हो गई है। पुलिस आस- पास के अन्य प्रतिष्ठानों पर लगे कैमरों को भी खंगाल रही है। लगातार हो रही चोरी और उचक्केबाजी की घटनाओं से क्षेत्र के व्यापारियों में दहशत का माहौल है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।