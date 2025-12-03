पहले सड़क पर गिराई नोट की गड्डी, फिर चकमा देकर उड़ाए तीन लाख; यूपी से सामने आया अजीबोगरीब मामला

जागरण संवाददाता, पड़ाव (चंदौली)। पड़ाव चौराहे के पास बुधवार को उचक्कों ने सड़क पर नोट की गड्डी गिराकर थोक व्यापारी परविंद कुमार गुप्ता और उसके चालक को चकमा देकर तीन लाख रुपये उड़ा दिए। वह महमूरगंज स्थित कृष्णा अपार्टमेंट में रहते हैं। 2007 से पड़ाव चौराहे के पास वह कारोबार कर रहे हैं। सुबह में वह गोदाम पर गए थे। इसके पश्चात बैंक जाने के लिए कार से निकले थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कार में ही एक झोला में तीन लाख रुपये नकद, चेकबुक और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए थे। उचक्कों ने सड़क पर दस व बीस- पचास रुपये के कुछ नोट गिराए और चालक से बोला कि शायद आपके मालिक का पैसा गिरा है। चालक विशाल मोदनवाल निवासी ज्ञानपुर, भदोही जैसे ही पैसा उठाने के लिए उतरा कि दूसरे युवक ने कार में रखा बैग उठाकर चंपत हो गया।