मीरजापुर की पैरामेडिकल छात्रा को धमकी देने वाला चंदौली का सिरफिरा आशिक गिरफ्तार

चंदौली के बलुआ थाना क्षेत्र में एकतरफा प्यार करने वाले और छात्रा की फोटो एडिट कर इंस्टाग्राम पर डालने वाले आशिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी जो शादी का दबाव बना रहा था के पास से अवैध हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। छात्रा ने पहले ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

जागरण संवाददाता, टांडाकला (चंदौली)। बलुआ थाना क्षेत्र के स्थानीय पम्प कैनाल से शनिवार की शाम को एक तरफा प्यार करने वाला, छात्रा की फोटो एडिटिंग कर इंस्टाग्राम पर सहित शादी का दबाव डालने वाला आशिक को बलुआ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

उसके पास से असलहा और जिंदा कारतूस भी बरामद कर अग्रिम कार्रवाही करते हुए रविवार को न्यायालय भेज दिया। मीरजापुर जनपद की रहने वाली पैरामेडिकल की एक छात्रा 2 अक्टूबर को बलुआ थाने में लिखित शिकायत दिया था कि मटियरा गांव निवासी इंद्रजीत पुत्र हंसराज धुर्वे शादी करने का दबाव बनाता था। छात्रा द्वारा शादी से मना करने पर अपने मोबाइल से गंदे- गंदे मैसेज भेजना और फोटो एडिटिंग कर इंस्टाग्राम पर भेजता था।

शनिवार की शाम को बलुआ थानाध्यक्ष अतुल कुमार ने बलुआ पम्प कैनाल से मुखबीर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया । उसके पास से 315 बोर का कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इस संदर्भ में बलुआ थानाध्यक्ष अतुल कुमार प्रजापति ने बताया कि मटियरा गांव का रहने वाला शोहदा इंद्रजीत के मोबाइल से सभी प्रमाण बरामद हुए है।