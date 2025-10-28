Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    चंदौली में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद की हत्या, भूसे में मिला शव

    By Mahendra Kumar Dubey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 03:50 PM (IST)

    चंदौली में एक दिल दहला देने वाली घटना में, छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। आरोपी ने शव को भूसे में छिपा दिया। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवार ने गांव के ही एक व्यक्ति पर आशंका जताई है, जिसके बाद तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, चंदौली। एक गांव में सोमवार देर रात छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। आरोपित ने शव को भूसे में छिपा दिया था। बच्ची का शव भूसे में देख कर स्वजन हतप्रभ रह गए। पुलिस अधिकारी फारेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे और स्वजन, ग्रामीणों से जानकारी ली और जांच की। सीओ पीडीडीयू नगर कृष्ण मुरारी शर्मा ने बताया कि स्वजन की तहरीर पर एक अज्ञात आरोपित के विरुद्ध मुकदमा लिखा गया है। घटना के राजफाश के लिए पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं। तीन संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    बच्ची गांव के दूसरे छोर पर स्थित चाचा के आवास से सोमवार की रात लगभग नौ बजे अपने घर आ रही थी। रास्ते से ही वह गायब हो गई और घर नहीं पहुंची तो मां चिंतित हो गई। काम कर घर लौटने पर उसने बच्ची के पिता को यह बात बताई। इसके बाद माता-पिता भाई घर पहुंचे। यहां भी बच्ची नहीं मिली तो स्वजन ने पड़ोस और गांव में उसकी खोजबीन शुरू कर दी। स्वजन उसे ढूंढते हुए घर से कुछ दूरी पर पहुंचे तो बच्ची के रक्तरंजित कपड़े पड़े मिले।

    पास में ही बिस्कुट, टाफी और गुटखे के रैपर भी बिखरे थे। अनहोनी की आशंका पर वे भूसे के पास गए तो उसमें बच्ची का शव छिपाकर रखा गया था। शव देखते ही मां बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। पिता समेत अन्य स्वजन भी बिलख पड़े। वारदात की जानकारी के बाद बड़ी संख्या में गांव वाले जुट गए। स्वजन ने पुलिस से गांव के ही आरोपित पर वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई है।

    उनका कहना था बच्ची के प्राइवेट पार्ट (गुप्तांग) से रक्तस्त्राव हुआ था। पुलिस ने मौके से मिले बच्ची के कपड़े, बिस्किट, चाकलेट के पैकेट आदि को कब्जे में ले लिया और फारेंसिक जांच के लिए भेज दिया है।

     

    स्वजन के आरोपों व विभिन्न पहलुओं की जांच कराई जा रही। बच्ची शरीर में चोट के निशान नहीं थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा। स्वजन ने गांव के ही आरोपित पर आशंका जताई है। उसकी भी पहचान कराई जा रही। तीन लोगों से पूछताछ चल रही है। शीघ्र ही घटना का राजफाश करा दिया जाएगा।- अनंत चंद्रशेखर, अपर पुलिस अधीक्षक।