नाले से आगे दुकानें लगाने पर जब्त कर लिया जाएगा सामान, नोटिस मिलने के बाद दुकानदारों में मची खलबली

जागरण संवाददाता, चंदौली। नगर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के क्रम में बुधवार को एक बार फिर नगर पालिका प्रशासन सड़क पर उतरा। प्रभारी अधिशासी अधिकारी राजीव मोहन सक्सेना ने सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को हटवाया। चेताया कि नाले से आगे बढ़ने पर कार्रवाई की जाएगी।

अभियान के दौरान दुकानों के बाहर फैले अतिक्रमण को हटाकर सड़क को सुचारू कराया गया। इस दौरान दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए गए कि वह दुकानों के आसपास साफ-सफाई बनाए रखें और नाले की सीमा से आगे कोई भी सामान न रखें। अतिक्रमण किए गए 20 से अधिक दुकानदारों को चेतावनी दी गई।

यदि भविष्य में नाले से आगे सामान रखा गया तो पूरा सामान जब्त कर लिया जाएगा। सड़क और फुटपाथ की जमीन पर पर दुकान लगाए बैठे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की गई और 50 हजार रुपये से अधिक जुर्माना वसूला गया।