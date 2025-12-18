Language
    नाले से आगे दुकानें लगाने पर जब्त कर लिया जाएगा सामान, नोटिस मिलने के बाद दुकानदारों में मची खलबली

    By Chandauli Photographer Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 07:44 AM (IST)

    चंदौली में अतिक्रमण के खिलाफ दुकानदारों को चेतावनी दी गई है। नाले से आगे दुकान लगाने पर सामान जब्त कर लिया जाएगा। नगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, चंदौली। नगर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के क्रम में बुधवार को एक बार फिर नगर पालिका प्रशासन सड़क पर उतरा। प्रभारी अधिशासी अधिकारी राजीव मोहन सक्सेना ने सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को हटवाया। चेताया कि नाले से आगे बढ़ने पर कार्रवाई की जाएगी।

    अभियान के दौरान दुकानों के बाहर फैले अतिक्रमण को हटाकर सड़क को सुचारू कराया गया। इस दौरान दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए गए कि वह दुकानों के आसपास साफ-सफाई बनाए रखें और नाले की सीमा से आगे कोई भी सामान न रखें। अतिक्रमण किए गए 20 से अधिक दुकानदारों को चेतावनी दी गई।

    यदि भविष्य में नाले से आगे सामान रखा गया तो पूरा सामान जब्त कर लिया जाएगा। सड़क और फुटपाथ की जमीन पर पर दुकान लगाए बैठे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की गई और 50 हजार रुपये से अधिक जुर्माना वसूला गया।

    इस संबंध में अधिशासी अधिकारी ने बताया कि नगर के मुख्य बाजार में पीडब्लूडी द्वारा निर्मित नालियों, सड़कों और फुटपाथों को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ जुर्माना के साथ कार्रवाई की गई है।