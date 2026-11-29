जागरण संवाददाता, ताराजीवनपुर (चंदौली)। कुछमन रेलवे फाटक पर एक बड़ी लापरवाही के चलते रेल हादसा होते-होते बच गया। शनिवार को शाम चार बजे रेलवे फाटक बंद होने के दौरान एक बाइक सवार युवक रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया। इसी बीच पटना की ओर से तेज गति से आ रही मालगाड़ी को देखकर युवक घबरा गया और बाइक को ट्रैक पर ही छोड़कर भाग निकला।

मालगाड़ी के चालक ने ट्रैक पर बाइक देखकर समय रहते इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। इससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के चलते करीब आठ मिनट तक मालगाड़ी रेलवे ट्रैक पर खड़ी रही। सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र के बथावर गांव निवासी अरुण कुमार शुक्रवार को मोटरसाइकिल से सकलडीहा की ओर जा रहा था।