जागरण संवाददाता, चंदौली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की संयुक्त राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) प्रारंभिक परीक्षा छह दिसंबर को जिले के 24 केंद्रों में आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में 10,704 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए केंद्रवार अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। परीक्षा के सकुशल आयोजन को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी।

इसके लिए अशोक इंटर कॉलेज बबुरी में 480, बाल्मीकि इंटर कॉलेज बलुआ चहनियां में 600, गांधी राष्ट्रीय इंटर कॉलेज सदलपुरा में 384, लक्ष्मी पब्लिक स्कूल कैलाशपुरी मुगलसराय में 480, महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज सकलडीहा रोड चंदौली में 480, नगर पालिका इंटर कॉलेज पीडीडीयू नगर के ब्लॉक-ए और ब्लाक-बी में 384-384, नेशनल इंटर कॉलेज सैयदराजा में 600, सकलडीहा इंटर कॉलेज में 480 और सकलडीहा पीजी कॉलेज नागेपुर में 384 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।