संवाद सूत्र, लखीमपुर। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) अभियान के तहत शनिवार को बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर पहुंचे। उन्होंने मतदाताओं से संपर्क कर मतदाता सूची से संबंधित जानकारी जुटाई और नए मतदाता बनने के साथ ही वोटर आइडी में संशोधन कराने की प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया।

बीएलओ ने घरों पर पहुंचकर परिवार के सदस्यों से बातचीत की और मतदाता सूची में दर्ज नाम, पता समेत अन्य विवरणों की जानकारी ली। जिन युवाओं की उम्र मतदाता बनने के लिए निर्धारित हो चुकी है, उन्हें मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन करने की जानकारी दी गई। इसके साथ ही मतदाता सूची में नाम छूटने, गलत प्रविष्टि होने अथवा नाम, पता और अन्य विवरणों में त्रुटि होने पर सुधार कराने की प्रक्रिया भी समझाई गई।



शनिवार को मुख्य निर्वाचन कार्यालय के ओएसडी अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने जिले के विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने छाउछ, कोरैया जंगल, मिदनिया और भंसड़िया बूथों पर पहुंचकर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बूथों पर चल रहे कार्यों की जानकारी ली और अभियान के तहत मतदाताओं से जुड़ी प्रक्रियाओं को देखा।