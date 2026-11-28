जागरण संवाददाता, नौगढ़ (चंदौली)। विकास क्षेत्र के जमसोत के जंगल से शुक्रवार की देर शाम 70 भेड़ अचानक गायब हो गईं। पशुपालक ने पूरी रात खोजबीन की, लेकिन भेड़ों का कहीं पता नहीं चला। सूचना पर पुलिस ने भी तलाश शुरू की, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। पशुपालक का आरोप है कि चोर भेड़ों को सोनभद्र की ओर ले गए हैं, जबकि पुलिस कार्रवाई के नाम पर सिर्फ पता लगाने में जुटी है।

क्षेत्र के बरबसपुर गांव निवासी अशोक पाल अपने पिता शिवपाल के साथ 200 भेड़ों का पालन करते हैं। रोजाना की तरह शुक्रवार को भी वे जमसोत के जंगल में भेड़ चराने के लिए गए थे। इसी दौरान 70 भेड़ झुंड से गायब हो गईं। काफी तलाश करने के बाद भी उनका पता नहीं चला। थक-हारकर रात में ही पुलिस को सूचना दी गई। पशुपालक के मुताबिक, शनिवार की भोर में भेड़ों को सोनभद्र ले जाया गया।

एक माह में यह दूसरी बड़ी घटना है। इसके पहले बीते 15 अक्टूबर को पंडी के जंगल से चोरों ने 34 बकरियां गायब कर दी थीं और पशुपालक लालमणि की पत्थर से कुचलकर बेरहमी से हत्या भी कर दी थी। उस मामले का भी अभी तक पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। इतने में क्षेत्र में दूसरी घटना घट गई।

पशुपालकों का कहना है कि गनीमत इतनी थी कि इस बार साथ में दो लोग थे, नहीं तो यहां भी कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। लगातार हो रही घटनाओं से पशुपालकों में दहशत का माहौल है। वे जंगल में भेड़-बकरी चराने जाने से भी डर रहे हैं। लोगों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने और चोरों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है।