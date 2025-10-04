चंदौली में कर्मनाशा नदी उफान पर, बकुलघट्टा छलका के ऊपर से चल रहा पानी, 30 गांवों का संपर्क टूटा
चंदौली के नौगढ़ में कर्मनाशा नदी का जलस्तर बढ़ने से 30 गांवों का संपर्क टूट गया है। नगवा बांध से पानी छोड़े जाने के कारण नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। सोनभद्र जाने वाले भी लम्बे रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, नौगढ़ (चंदौली)। कर्मनाशा नदी का पानी उफान पर चल रहा है। नगवा बांध का पानी आ जाने से कर्मनाशा नदी खतरे के निशान से भी ऊपर बह रही है। सोनभद्र की सीमा पर स्थित कर्मनाशा नदी में पानी इस कदर चल रहा है कि बकुल घट्टा छलका के ऊपर से पानी तेजी से बह रहा है।
जिससे 30 गांव के लोगों का आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। लोगों को 30 किलोमीटर दूरी तय करके दूसरे मार्ग से कस्बा नौगढ़ व तहसील में आ रहे हैं। सोनभद्र जाने वाले लोग भी दूसरे मार्ग से सोनभद्र पहुंच रहे हैं।नौगढ़ से सोनभद्र की दूरी 25 किलोमीटर है लेकिन लोगों को 50 किलोमीटर दूरी तय करके दूसरे मार्ग से सोनभद्र जाना पड़ रहा है, क्योंकि कर्मनाशा नदी में पानी पूरी तरह भर चुका है और मुख्य मार्ग सुबह से ही प्रभावित है।
वही बांसवाड़ा बांध ओवरफ्लो हो गया और धरवा नार व बरम नार छलका के ऊपर से पानी बह रहा है। विकास क्षेत्र के बरबसपुर, लक्ष्मणपुर, धन कुंवारी कला, केसार, पड़रिया , कुबराडीह, परसहवां, बकुलघट्टा, सेमर साधोपुर, शाहपुर, जमसोत, गहिला, हथिनी, सुखदेवपुर, पथरौर, धोबही, होरिला, भैसौड़ा, चकरघट्टा, परासिया, परसहवां, लक्ष्मणपुर ,बरवाडीह नौबाधी, बसौली, हनुमानपुर, जरहर, टिकुरिया, रामपुर चिकनवा, महादेवपुर, रहमानपुर, बजरडीहा, देवदत्तपुर आदि गांव के लोगों का आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। नगवा बांध का पानी अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो विकास क्षेत्र के पांच मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, जिससे 80 गांव के लोगों का आवागमन प्रभावित हो जाएगा।
