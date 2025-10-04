Language
    चंदौली में नगवां डैम से छोड़े गए पानी के कारण बबुरी क्षेत्र में बाढ़ का खतरा, तीन दिनों के लिए रूट डायवर्जन लागू

    By Pradeep kumar singh Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 05:39 PM (IST)

    चंदौली के बबुरी इलाके में भारी बारिश और नगवां डैम से पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने तीन दिनों के लिए रूट डायवर्जन लागू किया है। नगवां डैम से 22 हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में जलभराव की आशंका है।

    बाढ़ की वजह से तीन दिनों तक रूट डायवर्जन लागू।

    जागरण संवाददाता बबुरी (चंदौली)। भारी वर्षा और नगवां डैम से छोड़े गए पानी के कारण बबुरी क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से अगले तीन दिनों के लिए रूट डायवर्जन लागू कर दिया है।

    जनपद सोनभद्र स्थित नगवां डैम से लगभग 22 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे बबुरी क्षेत्र के निचले इलाकों में जलभराव की आशंका बन गई है। एहतियातन चंदौली पुलिस प्रशासन ने वाहनों के आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए हैं।

    रूट डायवर्जन के अनुसार गोधना चौराहा से किसी भी प्रकार का वाहन जैसे भारी वाहन, मालवाहक वाहन, चारपहिया, ऑटो, ई-रिक्शा या दोपहिया बबुरी होकर चकिया की ओर नहीं जाएंगे। चकिया की ओर से आने वाले सभी वाहन गौडिहार चौराहा से जिवनाथपुर, पटनवां, टेंगरा मोड़ होते हुए वाराणसी और मुगलसराय की दिशा में जाएंगे।

    प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में न जाएं और जारी किए गए रूट डायवर्जन का पूर्ण पालन करें। किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में तुरंत स्थानीय थाने या प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित करें।