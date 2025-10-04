चंदौली में नगवां डैम से छोड़े गए पानी के कारण बबुरी क्षेत्र में बाढ़ का खतरा, तीन दिनों के लिए रूट डायवर्जन लागू

चंदौली के बबुरी इलाके में भारी बारिश और नगवां डैम से पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने तीन दिनों के लिए रूट डायवर्जन लागू किया है। नगवां डैम से 22 हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में जलभराव की आशंका है।

जागरण संवाददाता बबुरी (चंदौली)। भारी वर्षा और नगवां डैम से छोड़े गए पानी के कारण बबुरी क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से अगले तीन दिनों के लिए रूट डायवर्जन लागू कर दिया है।

जनपद सोनभद्र स्थित नगवां डैम से लगभग 22 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे बबुरी क्षेत्र के निचले इलाकों में जलभराव की आशंका बन गई है। एहतियातन चंदौली पुलिस प्रशासन ने वाहनों के आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए हैं।

रूट डायवर्जन के अनुसार गोधना चौराहा से किसी भी प्रकार का वाहन जैसे भारी वाहन, मालवाहक वाहन, चारपहिया, ऑटो, ई-रिक्शा या दोपहिया बबुरी होकर चकिया की ओर नहीं जाएंगे। चकिया की ओर से आने वाले सभी वाहन गौडिहार चौराहा से जिवनाथपुर, पटनवां, टेंगरा मोड़ होते हुए वाराणसी और मुगलसराय की दिशा में जाएंगे।