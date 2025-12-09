Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंदौली में बड़ी चोरी की वारदात, ज्वेलरी की दुकान में सेंध लगाकर चोरों ने 50 लाख के जेवर किए पार

    By Motilal Gupta Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 12:18 PM (IST)

    चंदौली में एक बड़ी चोरी की वारदात हुई है। चोरों ने एक ज्वेलरी की दुकान में सेंध लगाकर 50 लाख रुपये के जेवर चुरा लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दु ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, चंदौली। मुगलसराय कोतवाली के बहादुरपुर गांव में एक आभूषण की दुकान में रविवार की रात चोर दुकान के पीछे सेंध लगाकर लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और नकद लेकर फरार हो गए।

    गांव में अमन ज्वेलर्स नाम से दुकान है। दुकानदार ने बताया कि चोर सेंध लगाकर दुकान के पिछले हिस्से से अंदर प्रवेश किए और दुकान में रखी अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे लगभग 50 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण और नकदी रुपये चुरा लिए। सोमवार सुबह जब दुकान का ताला खुला तो चोरी की जानकारी हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दुकान स्वामी अमन सिंघ पीडीडीयू नगर कैलाशपुरी के रहने वाले हैं। वह पिछले 15 वर्षों से यह पड़ाव के बहादुरपुर में स्वर्ण का व्यवसाय कर रहे हैं। उन्होंने बहादुरपुर निवासी नाखडू यादव के मकान में दुकान खोल रखी है।

    बीते 21 नवंबर को अमन की दादी का निधन हो गया था, जिसके कारण दुकान लगातार चार दिन बंद रही। चार दिसंबर को तेरहवीं संपन्न होने के बाद रिश्तेदारों को छोड़ने में व्यस्त होने के चलते दुकान की निगरानी नहीं हो सकी।

    बीते शनिवार और रविवार को दुकान खुली थी और शाम को बंद कर दिया गया था। सोमवार सुबह करीब 11 बजे जब दुकान खोली गई तो अंदर का दृश्य देखकर वह हतप्रभ गए। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर कृष्णा कुमारी शर्मा, पुलिस व फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची।

    फोरेंसिक टीम ने दुकान और आसपास से नमूने भी जुटाए। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर पुलिस अपने साथ ले गई और छानबीन शुरू कर दी है। डाग स्क्वाड की भी मदद ली गई।

    सीसीटीवी कैमरे खराब

    सुरक्षा के दृष्टिगत पड़ाव चौराहे से लेकर बहादुरपुर तक स्मार्ट सिटी के तहत हाई रेजोल्यूशन के कैमरे लगवाए गए थे, जो शुरुआती दिनों में अपराध के रोकथाम में बहुत ही कारगर साबित हो रहे थे।

    सड़क निर्माण के दौरान भूमिगत केबल कट जाने के कारण वाराणसी कंट्रोल रूम से जुड़ाव समाप्त हो गया और लगभग लंबे से सभी सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं। लोगों का कहना है कि इसके कारण चोरों के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं।