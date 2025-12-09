Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Chandauli: 13 दिसंबर को होगी जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 की परीक्षा, एक सीट के लिए 70 छात्रों ने किए आवेदन

    By Uday Nath Shukla Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 02:44 PM (IST)

    चंदौली में जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 की परीक्षा 13 दिसंबर को होगी। इस परीक्षा के लिए एक सीट पर 70 छात्रों ने आवेदन किया है, जिससे प्रतिस्पर्धा क ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, चंदौली। पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) में कक्षा छह की प्रवेश परीक्षा 13 दिसंबर को कराई जाएगी। सुबह 11:30 से दोपहर के 1:30 बजे तक परीक्षा चलेगी।

    परीक्षार्थियों को 100 अंक के 80 प्रश्नों का जवाब ओएमआर शीट पर देना होगा। बैराठ स्थित पीएमश्री नवोदय विद्यालय की छठवीं कक्षा 80 सीटों के लिए यह परीक्षा ली जाएगी। एक सीट के लिए 70 छात्रों ने आवेदन किए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जनपद में इसके लिए नौ केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर इस वर्ष परीक्षा के दौरान पंजीकृत 5,636 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। दरअसल, जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाना बच्चों का सपना होता है।

    यह विद्यालय पूरी तरह से आवासीय है और यहां शिक्षा के साथ सभी सुविधाएं निःशुल्क दी जाती हैं। यहां होने वाली बेहतर स्तर की पढ़ाई के चलते विद्यार्थी यहां प्रवेश के इच्छुक रहते हैं। कक्षा छह में प्रवेश के लिए प्रत्येक वर्ष जिला स्तरीय प्रवेश परीक्षा आयोजित कराई जाती है।

    वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे प्रवेश पत्र

    परीक्षा प्रभारी केसी चौबे ने बताया कि छात्रों की सुविधा के लिए प्रवेश पत्र संबंधित ब्लॉक के खंड शिक्षाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। छात्र सीधे ऑनलाइन माध्यम से नवोदय विद्यालय की वेबसाइट से पंजीकरण संख्या व जन्मतिथि की मदद से भी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।


    कक्षा छह में प्रवेश के लिए 13 दिसंबर को होने वाली परीक्षा की सभी तैयारी पूरी हो गई है। ओएमआर शीट केंद्रों को भेज दी गई है। परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जा चुके हैं। परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटे पहले ही परीक्षार्थी केंद्र पर पहुंच जाएं। डायट प्राचार्य, बीएसए व डीआइओएस के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी निगरानी करेंगे। परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले 10:30 बजे केंद्र पर पहुंच जाना होगा।

                                                                       संजय कुमार मिश्र, प्रधानाचार्य, जेएनवी।