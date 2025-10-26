चंदौली में मां और गर्भस्थ शिशु की अस्पताल में मौत, स्वजन ने किया हंगामा

जागरण संवाददाता, चंदौली। नौगढ़ कस्बे के आशीर्वाद हास्पिटल में रविवार को एक मां और उसके गर्भस्थ शिशु की दुखद मौत हो गई। इस घटना के बाद अस्पताल के चिकित्सक और संचालक मौके से भाग खड़े हुए। स्वजन ने दोनों शवों को अस्पताल के बाहर रखकर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन स्वजन अपनी मांग पर अड़े रहे और उच्चाधिकारियों को बुलाने की मांग की। मृतका रेशमा मीरजापुर के शेरवा (जमालपुर) गांव की निवासी थीं, जो हाल ही में मायके भैसौड़ा (नौगढ़) आई थीं। शनिवार की शाम उन्हें प्रसव पीड़ा होने पर उनके पिता आशिक अली ने आशीर्वाद हास्पिटल में भर्ती कराया। स्वजन का आरोप है कि चिकित्सकों ने प्रसव कराने के बजाय केवल ड्रिप लगाकर छोड़ दिया।

रविवार की सुबह तक भी प्रसव नहीं कराया गया, जबकि अल्ट्रासाउंड में समय पूरा होने की पुष्टि की गई थी। इस घटना से स्वजन अत्यंत दुखी और बिलख पड़े हैं। मृतका के पीछे पांच साल की पुत्री सबिया और तीन साल का पुत्र सैफ है।