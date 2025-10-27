Language
    छठ पर्व पर चंदौली में तालाब और चंद्रप्रभा नदी में आठ युवक डूबे, दो की मौत; लापता क‍िशोरों की तलाश में जुटी SDRF की टीम

    By Mahendra Kumar Dubey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 09:03 PM (IST)

    चंदौली में छठ पर्व के दौरान तालाब और चंद्रप्रभा नदी में आठ युवक डूब गए, जिनमें से दो की दुखद मौत हो गई। कुछ युवकों को बचाया गया, जबकि अन्य लापता हैं। SDRF की टीम चंद्रप्रभा नदी में लापता किशोरों की तलाश में लगातार जुटी हुई है। यह घटना छठ पर्व की खुशियों के बीच एक गहरा शोक लेकर आई।

    जागरण संवाददाता, चंदौली। छठ महापर्व को लेकर सोमवार को ओर जहां आस्थावानों का उत्साह हिलोरे मार रहा था तो वहीं कमालपुर कतकौलिया और घरांव में तालाब तथा बबुरी के कोदोचक घाट पर चंदप्रभा नदी में नाव पलटने से आठ युवकोंं की डूबने की घटना ने खुशी और उत्साह को खामोश कर दिया। इसमें तीन को स्थानीय लोगों ने बचा लिया है, जबकि तीन किशोर अभी भी लापता है, दो युवकों की मौत हो गई। जानकारी होते ही जिलाधिकारी चंदमोहन गर्ग कोदोचक घाट पर पहुंच गए। लापता किशोरों की तलाश में लोग जुटे रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। प्रशासन की ओर से एसटीआरएफ की टीम बुलाई गई है।

    बबूरी: बबुरी के कोदोचक गांव में चंद्रप्रभा नदी घाट पर मदन मौर्य, केशव शर्मा, धनेश विश्वकर्मा, बेचुराम, रामलाल और बबलू विश्वकर्मा आदि के परिवार के लोग छठ का पूजा कर रहे थे। इसी बीच गांव के ही पिंटू सोनकर, भंटू, रितेश, यश, पियूष, अरुण एक ही नाव पर सवार होकर घाट के सामने आ गए। सेल्फी लेने के दौरान नाव पलट गई। इस पर सवार भंटू सोनकर, रितेश और पिंटू को बचा लिया गया लेकिन 15 वर्षीय पियूष , 16 वर्षीय यश तथा 15 वर्षीय अरुण गहरे पानी में चले गए। आसपास के लोगों ने प्रयास किया लेकिन तीनों किशोर लापता हो गए।

    इस दौरान नाव को भी अभी तक नहीं निकाला जा सका है। गांव के लोगों ने बताया कि कोदोचक गांव के लोग छठ घाट पर पहुंचे थे। इस दौरान घाट का सुंदर नजारा देखने के लिए गांव के ही यश, पियूष और अरुण सहित छह लोग एक छोटी नाव पर सवार होकर नदी में सेल्फी ले रहे थे।

    नाव अनियंत्रित होकर पलट गई और इस पर सवार छह लोग डूब गए। तीन को तो बचा लिया गया लेकिन तीन अभी भी लापता है। तीनों एक-दूसरे के करीबी दोस्त बताए जा रहे हैं। हादसे की खबर मिलते ही स्वजन मौके पर पहुंचे तो उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया। एसडीएम विनय कुमार मिश्र का कहना है कि डूबने वाले किशोर से छठ पर्व से कोई लेना देना नहीं है। वह नदी में भ्रमण कर रहे थे।

    छठ पूजा पर ननिहाल आए युवक की तालाब में डूबने से गई जान

    जागरण संवाददाता बरहनी (चंदौली): धीना थाना क्षेत्र के कमालपुर कतकौलिया मौजा स्थित पोखरे में रविवार की शाम नहाने के दौरान 16 वर्षी शनी निवासी हरीचरना, सकलडीहा की मौत हो गई। मृतक शनि छठ पूजा के अवसर पर अपने ननिहाल इकबालपुर गांव अपनी मां के साथ आया हुआ था। रविवार को छठ पर्व के दौरान वह अन्य बच्चों के साथ पोखरे में नहाने उतरा था। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा।

    आसपास मौजूद लोगों की नजर पड़ने पर ग्रामीणों ने किसी तरह उसे बाहर निकाला। गंभीर हालत में परिजन और ग्रामीण उसे जिला अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में दम तोड़ दिया।

    सगड़ी अनियंत्रित होकर तालाब में गिरी, युवक की मौत

    जागरण संवाददाता, धानापुर (चंदौली): धरांव गांव में सोमवार की शाम सगड़ी से सामान लेकर जा रहे एक किशोर की तालाब में डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम छा गया। गांव निवासी परवेज का पुत्र यूसुफ घर से कुछ सामान लेकर सीतापोखरी स्थित अपनी जमीन पर जा रहा था। रास्ता संकरा होने के कारण उसकी सगड़ी अचानक अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी।

    सगड़ी समेत यूसुफ भी गहरे पानी में डूब गया। आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया और किसी तरह उसे बाहर निकाला। स्वजन तत्काल उसे चहनियां स्थित स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यूसुफ अपने तीन भाइयों में सबसे बड़ा था और कक्षा आठ का छात्र था। पिता परवेज और स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

    गांव में घटना की चर्चा के साथ ही हर किसी की आंखें नम हो गईं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।