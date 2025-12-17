Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दारोगा की रिवाल्वर छीन कर भागा हत्यारोपी, पुलिस ने बाएं पैर में गोली मारकर पकड़ा

    By Chandauli Photographer Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 04:38 PM (IST)

    चंदौली में हत्या के आरोप में गिरफ्तार निहोर मुसहर कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस से रिवाल्वर छीनकर भाग गया। उसने पुलिस पर फायरिंग की जिसमें पुलिस का वा ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, चंदौली। दुधारी गांव में चोरी के दौरान युवक की हत्या के मामले में पकड़े गए आरोपित निहोर मुसहर ने मंगलवार को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते समय हाईवे पर जाम का लाभ उठाकर आरोपित ने उप निरीक्षक राम कुमार दुबे का रिवाल्वर छीन लिया और निर्माणाधीन हाईवे की तरफ भागने लगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीओ देवेन्द्र कुमार ने बताया कि उसने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की। घटना की सूचना मिलते ही सैयदराजा थाना प्रभारी विंदेश्वरी प्रसाद पांडेय और सदर थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। चारों तरफ से खुद को घिरा देख आरोपित ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी।

    जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपित के बाएं पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग के दौरान चंदौली पुलिस के वाहन को भी क्षति पहुंची है। घायल आरोपित को उपचार के लिए बरहनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया। मौके पर कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल रहा।

    सीओ ने बताया कि आरोपित के खिलाफ हत्या, चोरी, पुलिस पर जानलेवा हमला सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपित के विरुद्ध जनपद के अलावा प्रतापगढ़, बिहार के कैमूर भभुआ में 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं।