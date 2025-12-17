Language
    चांदी की सिक्का दिखाकर दो लाख की ठगी, पुलिस ने अंतरराज्यीय तीन ठगों को किया गिरफ्तार

    By Premshankar Tripathi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 05:13 PM (IST)

    चंदौली में चांदी के सिक्के दिखाकर दो लाख की ठगी करने वाले तीन अंतरराज्यीय ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने प्रलोभन देकर लोगों से पैसे ठग ...और पढ़ें

    चकिया कोतवाली में पुलिस के साथ गिरफ्तार ठग।

    जागरण संवाददाता, चंदौली। चांदी का सिक्का दिखाकर ठगी करने वाले अंतर प्रांतीय गिरोह के तीन ठग को कोतवाली पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए ठगो के पास से एक लाख 50 हजार रुपए नगद, पांच सफेद धातु का सिक्का और दो बाइक बरामद किया है।

    धीरज मौर्या निवासी भेवर थाना पड़री जनपद मीरजापुर ने 28 नवंबर को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया कि पिंटू गिरी निवासी खरौली थाना चांद कैमूर भभुआ, सोहन निवासी ग्राम गयापुर थाना शहाबगंज चंदौली, चंद्रदेव निवासी ग्राम अतायस्तगंज थाना शहाबगंज, शिवराज चौहान उर्फ रोहित निवासी अर्जी खुर्द थाना चकिया व शिवचरन निवासी गयापुर थाना शहाबगंज ने चांदी का सिक्का दिखाकर हेतिमपुर स्थित जागेश्वर नाथ धाम के पास बुलाया, और दो लाख रुपए की ठगी कर ली।

    मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच व आवश्यक कार्रवाई में जुट गई। घटना में शामिल पिंटू गिरी,सोहन व चंद्रदेव को मगरौर पुल स्थित कर्मनाशा नदी के पास से मुखबिर व सर्विलांस की मदद से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में गिरफ्तार ठगो ने बताया कि हम पांच लोगों का एक संगठित गिरोह है।

    पिंटू गिरी सोना चांदी का व्यापारी बनकर ग्राहकों को अलग-अलग मोबाइल नंबरों से फोन करके बात करता है कि मेरे पास काफी मात्रा में चांदी रखा है। चांदी के सिक्के औने-पौने दाम पर देने के नाम पर किसी स्थान पर बुलाकर नमूना दिखाते हैं।

    ग्राहक को पूर्ण विश्वास हो जाता है और चांदी का सिक्का लेने को तैयार हो जाते हैं तो संगठित गिरोह के सदस्य अपने सहूलियत के हिसाब से ग्राहक को बुलाते हैं और पैसे लेकर कुछ ही देर में चांदी के सारे सिक्के देने की बात कह कर वहां से रफुचक्कर हो जाते हैं। 28 नवंबर को धीरज मौर्या से 2 लाख की ठगी कर लिए थे।

    कोतवाली प्रभारी अर्जुन सिंह ने बताया कि ठगी का कारोबार अंतर प्रांतीय स्तर पर यह करते हैं। इन ठगो पर कई अन्य आपराधिक इतिहास पहले से ही दर्ज है। चौकी प्रभारी सुनील कुमार, उप निरीक्षक गोविंद सिंह, राकेश सिंह, सुनील कुमार, सूरज कुमार, संदीप कुमार, राकेश कुमार यादव रविंद्र कुमार आदि पुलिसकर्मी गिरफ्तारी टीम में शामिल थे।