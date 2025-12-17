चांदी की सिक्का दिखाकर दो लाख की ठगी, पुलिस ने अंतरराज्यीय तीन ठगों को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, चंदौली। चांदी का सिक्का दिखाकर ठगी करने वाले अंतर प्रांतीय गिरोह के तीन ठग को कोतवाली पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए ठगो के पास से एक लाख 50 हजार रुपए नगद, पांच सफेद धातु का सिक्का और दो बाइक बरामद किया है।

धीरज मौर्या निवासी भेवर थाना पड़री जनपद मीरजापुर ने 28 नवंबर को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया कि पिंटू गिरी निवासी खरौली थाना चांद कैमूर भभुआ, सोहन निवासी ग्राम गयापुर थाना शहाबगंज चंदौली, चंद्रदेव निवासी ग्राम अतायस्तगंज थाना शहाबगंज, शिवराज चौहान उर्फ रोहित निवासी अर्जी खुर्द थाना चकिया व शिवचरन निवासी गयापुर थाना शहाबगंज ने चांदी का सिक्का दिखाकर हेतिमपुर स्थित जागेश्वर नाथ धाम के पास बुलाया, और दो लाख रुपए की ठगी कर ली।

मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच व आवश्यक कार्रवाई में जुट गई। घटना में शामिल पिंटू गिरी,सोहन व चंद्रदेव को मगरौर पुल स्थित कर्मनाशा नदी के पास से मुखबिर व सर्विलांस की मदद से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में गिरफ्तार ठगो ने बताया कि हम पांच लोगों का एक संगठित गिरोह है।

पिंटू गिरी सोना चांदी का व्यापारी बनकर ग्राहकों को अलग-अलग मोबाइल नंबरों से फोन करके बात करता है कि मेरे पास काफी मात्रा में चांदी रखा है। चांदी के सिक्के औने-पौने दाम पर देने के नाम पर किसी स्थान पर बुलाकर नमूना दिखाते हैं।

ग्राहक को पूर्ण विश्वास हो जाता है और चांदी का सिक्का लेने को तैयार हो जाते हैं तो संगठित गिरोह के सदस्य अपने सहूलियत के हिसाब से ग्राहक को बुलाते हैं और पैसे लेकर कुछ ही देर में चांदी के सारे सिक्के देने की बात कह कर वहां से रफुचक्कर हो जाते हैं। 28 नवंबर को धीरज मौर्या से 2 लाख की ठगी कर लिए थे।