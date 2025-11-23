दवा कारोबारी रोहिताश पाल के घर पहुंचे बनवारी लाल कंछल, बोले- "जरूरत पड़ी तो पूरा जिला बन्द करेंगे व्यापारी"
दवा कारोबारी रोहिताश पाल के घर बनवारी लाल कंछल पहुंचे और व्यापारियों को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर पूरा जिला बंद कर दिया जाएगा। कंछल ने प्रशासन को व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने को कहा और हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
जागरण संवाददाता, चंदौली। दिवंगत दवा कारोबारी रोहिताश पाल की हत्या के बाद से यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। इस प्रकरण को लेकर पुलिस प्रशासन और सत्ताधारी पक्ष को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) के नेताओं के साथ-साथ कारोबारी संगठनों और अन्य नेताओं का भी आगमन शुरू हो चुका है। इसी क्रम में गुरुवार को व्यापारी नेता बनवारी लाल कंछल चंदौली पहुंचे और उन्होंने रोहिताश पाल की हत्या के मामले में एकजुटता दिखाई।
बनवारी लाल कंछल ने इस अवसर पर कहा कि रोहिताश पाल की हत्या ने व्यापारियों में भय का माहौल पैदा कर दिया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। कंछल ने यह भी कहा कि व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
इस घटना के बाद से व्यापारियों में आक्रोश है और वे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। सपा के नेता भी इस मामले को लेकर सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने प्रशासन पर दबाव बनाने का प्रयास किया है। चंदौली में इस हत्या के बाद से राजनीतिक गतिविधियाँ तेज हो गई हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह मामला केवल एक हत्या नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है।
व्यापारी संगठनों ने भी इस मामले में एकजुटता दिखाई है और उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि व्यापारियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। रोहिताश पाल की हत्या ने चंदौली में एक नई राजनीतिक हलचल को जन्म दिया है, जो आगे चलकर कई सवालों को जन्म दे सकती है। उ. प्र. उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल पहुंचे घटनास्थल, बोले जरूरत पड़ी तो पूरा जिला बन्द करेंगे व्यापारी।
