    चंदौली में दवा व्यवसायी हत्याकांड में अजय राय ने भाजपा और पूर्व केंद्रीय मंत्री पर साधा निशाना कहा, जानें पूरा प्रकरण

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 02:30 PM (IST)

    कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने चंदौली में दवा व्यवसायी रोहताश पाल की हत्या पर दुख जताया। उन्होंने योगी सरकार पर अपराध नियंत्रण में विफल रहने का आरोप लगाया और सोनभद्र की घटना का भी उल्लेख किया। राय ने भाजपा की एकता यात्रा की आलोचना की और सरकार से न्याय की मांग करते हुए बुलडोजर कार्रवाई की बात कही। उन्होंने व्यापारियों की हड़ताल पर भी टिप्पणी की।

    Hero Image

    अजय राय ने कहा क‍ि एक तरफ दवा व्यवसायी का हो रहा था पोस्टमार्टम दूसरी तरफ भाजपाई बजा रहे थे डीजे।

    जागरण संवाददाता, (पीडीडीयू नगर) चंदौली। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शुक्रवार को दोपहर हत्याकांड में मारे गए रोहि‍ताश पाल के रवि नगर स्थित आवास पर पहुंचे। उन्होंने उनके भाई सिद्धार्थ पाल, पुत्र सिद्धांत पाल से मुलाकात कर घटना के प्रति संवेदना व्यक्त की। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान उन्‍होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में अपराध चरम पर है। योगी बाबा की जीरो टॉलरेंस की नीति फेल है। अपराधियों का हौसला बुलंद है। लोकप्रिय व्यक्ति की हत्या हो गई नगर में यह बहुत ही हृदय विधायक घटना है।

    पूरे प्रदेश में जंगल राज्य का माहौल बना हुआ है, कुछ दिन पहले सोनभद्र में खनन माफिया की वजह से कई लोगों की जान चली गई नामजद एफआईआर के बावजूद अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक तरफ रोहतास पाल का पोस्टमार्टम हो रहा था वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग डीजे पर गाना बजाकर एकता यात्रा रैली निकाल रहे थे।

    कहा क‍ि यह कितने शर्म की बात है इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है पूर्व मंत्री से लेकर वर्तमान विधायक तक इसमें शामिल रहे इससे यह साबित होता है कि रोहतास पाल का अपमान किया गया है और पूरे समाज का उपहास उड़ा रहे थे। सरकार में बैठे लोगों को न्याय दिलाना चाहिए और परिवार भी यही चाहता है कि सही न्याय हो और अपराधियों का खुलासा हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। चाहे वह कोई भी हो।

    कहा कि जिस तरह से हत्या हुई है और बुलडोजर की कार्रवाई की बात करते हैं तो यहां भी बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कल व्यापारियों ने अपनी दुकान बंद की और मुगलसराय कोतवाल पुलिस दुकान खुलवाने में लगी रही। इससे यह साबित होता है कि वर्दी धारी अपराधियों के साथ खड़े हो गए हैं। 