चंदौली में प्रेमिका को गोली मारने के बाद प्रेमी ने खुद को गोली मारकर दे दी जान
चंदौली के महमूदपुर में एक युवक ने अपनी प्रेमिका को गोली मार दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। बाद में युवक ने रामनगर में अपने रिश्तेदार के घर में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है।
जागरण संवाददाता, चंदौली। महमूदपुर में गुरुवार को एक युवक ने अपनी प्रेमिका को गोली मार दी। गोली युवती की पीठ में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद युवक मौके से फरार हो गया और बाद में रामनगर स्थित अपने रिश्तेदार के घर में जाकर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली।
वारदात के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। युवती का इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है, जबकि उसके घर के पास पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि प्रेम प्रसंग में हत्या करने की कोशिश का प्रारंभिक मामला पता चला है। मामले की विवेचना जारी है।
मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के पीडीडीयू नगर स्थित महमूदपुर का निवासी संजय एक युवती से प्रेम करता था। गुरुवार की शाम, युवती अपनी मां के साथ बाजार से सब्जी लेकर लौट रही थी। इसी दौरान संजय वहां आया और उसने युवती पर तमंचे से फायर कर दिया। गोली युवती की पीठ में लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ी। संजय घटना के बाद मौके से भाग निकला।
घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ लग गई और लोग युवती को तुरंत अस्पताल ले गए, जहां से उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही मुग्सलराय कोतवाली प्रभारी, सीओ पीडीडीयू नगर और पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगहे भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से दो खोखे भी बरामद किए।
वहीं, पुलिस ने संजय को उसकी मोबाइल की लोकेशन के आधार पर रामनगर में तलाशना शुरू किया। संजय अपने रिश्तेदार के घर में छिपा हुआ था, जहां उसने बाथरूम में जाकर खुद को गोली मार ली। इस घटना में उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के बाद क्षेत्र में तनाव को देखते हुए युवती के घर के आसपास काफी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों एक-दूसरे को पहले से जानते थे। इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
इस घटना ने क्षेत्र में भय और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की है और आरोपित युवक के साथ जुड़े अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है।
