चंदौली में अनाधिकृत रेलवे ट्रैक पार करते समय आरा–सासाराम मेमू पैसेंजर से ट्रैक्टर टकराया

जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। पंडित दीनदयाल रेल मंडल में आरा–गढ़हनी रेल खंड में मंगलवार की सुबह 63369 आरा–सासाराम मेमू पैसेंजर से एक ट्रैक्टर टकरा गया। घने कोहरे के बीच चालक ने लगातार दी जा रही सीटी को अनदेखा कर अपराधपूर्ण तरीके से ट्रैक पार करने का प्रयास किया।

चालक व मालिक की पहचान कर ली गई है, उसकी खोजबीन की जा रही है। वाहन चालक ने इस अपराधपूर्ण कृत्य के लिए रेलवे एक्ट की सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है। जिस स्थान पर ट्रैक पार करने का प्रयास किया गया वह स्थान किसी भी तरीके से ट्रैक पार करने के लिए उपयुक्त नहीं हैबऔर न कभी अधिकृत रहा है।

ऊंचाई चढ़कर जबरन ट्रैक पार करने का प्रयास करते हुए स्वयं अपनी और ट्रेन यात्रियों की जान जोखिम में डालने वाली इस घटना के लिए ट्रैक्टर चालक पूरी तरीके से स्वयं जिम्मेदार है। इस घटना को लेकर ट्रेन यात्रियों में स्थिति सामान्य रही और उन्हें कोई असुविधा नहीं हुई। रेलवे इंजीनियरिंग टीम की त्वरित कार्रवाई से 10:18 बजे ट्रैक साफ कर परिचालन बहाल किया गया।