चंदौली के मोहरगंज में आधी रात को जोरदार धमाका, किन्नरों के मकान की दीवार उड़ी, दहशत में आए लोग

जागरण संवाददाता, चंदौली। बलुआ थाना क्षेत्र के मोहरगंज में रविवार देर रात हुए एक जोरदार धमाके ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। इस धमाके का निशाना किन्नरों का एक मकान था, जिसके परिणामस्वरूप भवन की एक तरफ की दीवार पूरी तरह से उड़ गई। धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि तीन मंजिला इमारत भी झटके से दहल उठी। विस्फोट की आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए और अफरातफरी मच गई।

मोहरगंज में स्थित इस तीन मंजिला इमारत में किन्नर निवास करते हैं। रात के समय अचानक हुए इस विस्फोट से इमारत की एक दीवार भरभराकर गिर गई, जिससे आसपास के मकानों में भी कंपन महसूस किया गया। धमाके के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत या घायल होने की सूचना नहीं है, हालांकि एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया।

घटना की सूचना मिलते ही बलुआ पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। प्रारंभिक जांच में यह भी बताया जा रहा है कि घटना के पीछे किसी पुराने विवाद का हाथ हो सकता है, जिस दिशा में पुलिस अपनी जांच कर रही है।

इस संबंध में सकलडीहा के क्षेत्राधिकारी ने बताया कि धमाके में किस प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल किया गया, इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है, जिससे लोग भयभीत हैं।

स्थानीय निवासियों ने बताया कि धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि उन्होंने इसे दूर-दूर तक सुना। कई लोग अपने घरों से बाहर निकलकर स्थिति का जायजा लेने लगे। पुलिस ने लोगों को आश्वस्त किया है कि वे सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं और जल्द ही स्थिति को सामान्य करने का प्रयास करेंगे।