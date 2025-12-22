Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंदौली के मोहरगंज में आधी रात को जोरदार धमाका, किन्नरों के मकान की दीवार उड़ी, दहशत में आए लोग

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:59 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के मोहरगंज में रविवार देर रात एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। किन्नरों के एक मकान को निशाना बनाया गया, ज ...और पढ़ें

    Hero Image

    पुलिस मामले की जांच कर रही है और धमाके के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

    जागरण संवाददाता, चंदौली। बलुआ थाना क्षेत्र के मोहरगंज में रविवार देर रात हुए एक जोरदार धमाके ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। इस धमाके का निशाना किन्नरों का एक मकान था, जिसके परिणामस्वरूप भवन की एक तरफ की दीवार पूरी तरह से उड़ गई। धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि तीन मंजिला इमारत भी झटके से दहल उठी। विस्फोट की आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए और अफरातफरी मच गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोहरगंज में स्थित इस तीन मंजिला इमारत में किन्नर निवास करते हैं। रात के समय अचानक हुए इस विस्फोट से इमारत की एक दीवार भरभराकर गिर गई, जिससे आसपास के मकानों में भी कंपन महसूस किया गया। धमाके के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत या घायल होने की सूचना नहीं है, हालांकि एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया।

    blast1

    घटना की सूचना मिलते ही बलुआ पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। प्रारंभिक जांच में यह भी बताया जा रहा है कि घटना के पीछे किसी पुराने विवाद का हाथ हो सकता है, जिस दिशा में पुलिस अपनी जांच कर रही है।

    इस संबंध में सकलडीहा के क्षेत्राधिकारी ने बताया कि धमाके में किस प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल किया गया, इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है, जिससे लोग भयभीत हैं।

    blast3

    स्थानीय निवासियों ने बताया कि धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि उन्होंने इसे दूर-दूर तक सुना। कई लोग अपने घरों से बाहर निकलकर स्थिति का जायजा लेने लगे। पुलिस ने लोगों को आश्वस्त किया है कि वे सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं और जल्द ही स्थिति को सामान्य करने का प्रयास करेंगे।

    इस घटना ने मोहरगंज के निवासियों में चिंता और भय का माहौल पैदा कर दिया है। लोग अब अपने आसपास की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और पुलिस प्रशासन से उचित कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वे इस मामले में गंभीरता से जांच करेंगे और दोषियों को सजा दिलाने के लिए तत्पर रहेंगे।