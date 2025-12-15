चंदौली में शक के चलते पति ने पत्नी को खिलाया और खुद भी खाया जहरीला पदार्थ, पत्नी की मौत, पति की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, ताराजीवनपुर (चंदौली)। अलीनगर थाना क्षेत्र के बसनी गांव में रविवार की रात एक पति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते पहले उसे जहरीला पदार्थ खिलाया और फिर खुद भी वही जहर खा लिया। इस घटना में पत्नी मोनिका की मौत हो गई, जबकि पति रोहित कुमार की हालत गंभीर बनी हुई है।

बसनी गांव निवासी 26 वर्षीय मोनिका और उसके पति रोहित कुमार के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। ग्रामीणों के अनुसार, रोहित नशे का आदी था और अक्सर शराब या अन्य नशीले पदार्थों के सेवन के बाद पत्नी से झगड़ता था। पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच तनाव बढ़ गया था, जिससे घर का माहौल बेहद खराब हो गया था।

रविवार की रात रोहित सल्फास की टिकिया लेकर घर पहुंचा। पहले उसने खाना खाया और फिर सल्फास की टिकिया को शहद में मिलाकर अपनी पत्नी मोनिका को खिला दिया। इसके बाद उसने खुद भी वही सल्फास मिला शहद खा लिया। कुछ ही देर में दोनों की हालत बिगड़ने लगी। जब घर से कराहने की आवाजें सुनाई दीं, तो पड़ोसियों को शक हुआ तो पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही अलीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को सरकारी एंबुलेंस से जिलाअस्पताल भेजा गया। अस्पताल में इलाज के दौरान मोनिका की मौत हो गई, जबकि रोहित की हालत गंभीर होने पर उसे ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है।