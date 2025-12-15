Language
    चंदौली में शक के चलते पति ने पत्नी को खिलाया और खुद भी खाया जहरीला पदार्थ, पत्नी की मौत, पति की हालत गंभीर

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 12:57 PM (IST)

    चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र के बसनी गांव में एक पति ने पत्नी को जहर खिलाकर खुद भी जहर खा लिया। पत्नी मोनिका की मौत हो गई, जबकि पति रोहित कुमार गंभीर ...और पढ़ें

    Hero Image

     पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही मामले की व‍िवेचना कर रही है।

    जागरण संवाददाता, ताराजीवनपुर (चंदौली)। अलीनगर थाना क्षेत्र के बसनी गांव में रविवार की रात एक पति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते पहले उसे जहरीला पदार्थ खिलाया और फिर खुद भी वही जहर खा लिया। इस घटना में पत्नी मोनिका की मौत हो गई, जबकि पति रोहित कुमार की हालत गंभीर बनी हुई है।

    बसनी गांव निवासी 26 वर्षीय मोनिका और उसके पति रोहित कुमार के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। ग्रामीणों के अनुसार, रोहित नशे का आदी था और अक्सर शराब या अन्य नशीले पदार्थों के सेवन के बाद पत्नी से झगड़ता था। पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच तनाव बढ़ गया था, जिससे घर का माहौल बेहद खराब हो गया था।

    रविवार की रात रोहित सल्फास की टिकिया लेकर घर पहुंचा। पहले उसने खाना खाया और फिर सल्फास की टिकिया को शहद में मिलाकर अपनी पत्नी मोनिका को खिला दिया। इसके बाद उसने खुद भी वही सल्फास मिला शहद खा लिया। कुछ ही देर में दोनों की हालत बिगड़ने लगी। जब घर से कराहने की आवाजें सुनाई दीं, तो पड़ोसियों को शक हुआ तो पुलिस को सूचना दी।

    सूचना मिलते ही अलीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को सरकारी एंबुलेंस से जिलाअस्पताल भेजा गया। अस्पताल में इलाज के दौरान मोनिका की मौत हो गई, जबकि रोहित की हालत गंभीर होने पर उसे ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है।

    ग्रामीणों का कहना है कि रोहित का अपनी पत्नी पर शक और नशे की आदत इस घटना की मुख्य वजह बनी। वह अक्सर मोनिका के चरित्र पर सवाल उठाता था, जिससे दोनों के बीच झगड़े होते थे।

    अलीनगर थाना प्रभारी अनिल पांडेय ने बताया कि मृतका मोनिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं, पति रोहित की गंभीर हालत को देखते हुए उसे ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। मामले की जांच की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर की जाएगी।