436 रुपये में हो रहा चार लाख का सुरक्षा बीमा, गांवों में शिविर लगाकर दी जा रही योजना की जानकारी

जागरण संवाददाता, चंदौली। नीति आयोग ने वाराणसी में शुक्रवार कोनॉर्थ जोन बेस्ट प्रैक्टिसेज सम्मेलन का आयोजन किया। प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार और नीति आयोग के एडिशनल सेक्रेटरी रोहित कुमार ने इसकी अध्यक्षता की। होटल डबल ट्री (बाई हिल्टन) में आयोजित सम्मेलन में चंदौली से अग्रणी बैंक के महा प्रबंधक सुनील कुमार भगत ने वित्तीय समावेशन में किए गए नवाचार को प्रस्तुत किया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से संचालित प्रमुख योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए एक जुलाई से 30 अक्टूबर तक जनपद के 734 गांवों में बीसी सखी, एनआरएलएम, बैंक प्रबंधकों के सहयोग से चौपाल लगाकर जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है।

चौपाल में प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना,अटल पेंशन योजना आदि की बारीकी बताई गई थी। बताया कि कोई भी बीमा कंपनी इतना सस्ता दर पर अपने लाभार्थी को लाभ नहीं देता है। 1.25 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 436 रुपये जमा कर चार लाख रुपये का सुरक्षा बीमा करा सकते हैं। किसी अनहोनी पर इसका सीधे लाभ मिल सकता है।