पीडीडीयू जंक्शन से 24.40 लाख हजार बरामद, हिरासत में संदिग्ध
पीडीडीयू जंक्शन पर पुलिस ने 24.40 लाख रुपये बरामद किए। एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। नियमित जांच के दौरान संदिग्ध के पास बड़ी रकम मिली, जिसका वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पुलिस रकम के स्रोत और उद्देश्य की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर शनिवार को अमृतसर-हावड़ा एक्सप्रेस से जीआरपी ने 24 लाख 40 हजार रुपये के साथ एक युवक को हिरासत में लिया। हिरासत में लिया गया युवक बरामद रुपयों के बारे में सही जवाब नहीं दे पाया।
हैरानी की बात यह है कि जीआरपी भी उससे रुपयों के बारे में ठोस कुछ उगलवा नहीं पाई। बहरहाल, पकड़ा गया युवक का नाम घनश्याम वर्मा है। वह मऊ का रहने वाला बताया जा रहा है।
छठ महापर्व की वापसी भीड़ को लेकर आरपीएफ व जीआरपी रोजाना चेकिंग कर रही है। जंक्शन पर इस समय अत्यधिक भीड़ भी है। इसी क्रम में ट्रेन से उतरते वक्त घनश्याम को पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में देखा।
घनश्याम को रोकने के बाद उसकी तलाशी ली गई। इस दौरान उसके बैग से 24 लाख 40 हजार रुपये नकद बरामद हुए। इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद पुलिस ने संदिग्ध को थाने लेकर पूछताछ शुरू की।
युवक पुलिस को कुछ बताना मुनाशिब नहीं समझा। जीआरपी इंस्पेक्टर एसके बताया कि घनश्याम खुद को आभूषण का डब्बा बनाने वाला कारोबारी बता रहा है। फिलहाल उसे रुपयों के साथ आयकर विभाग के हवाले कर दिया गया है।
