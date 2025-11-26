चंदौली मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे एक्स-रे की सुविधा उपलब्ध, मरीजों को मिलेगा समय पर इलाज

जागरण संवाददाता, चंदौली। मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में एक और सुविधा बढ़ाई जा रही। अब मरीजों को 24 घंटे एक्सरे की सेवा मिलेगी। अभी सुबह आठ बजे से दो बजे तक ही एक्सरे किया जाता है। इस सेवा का लाभ रात में आपातकालीन चिकित्सा सेवा लेने वाले भी ले सकेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्राचार्य ने दावा किया कि दो दिनों में इस सेवा को आरंभ करा दिया जाएगा। इस सेवा लाभ लेने के लिए हर रोज 150 से अधिक मरीज अस्पताल में आ रहें हैं। दरअसल, जिला अस्पताल को उच्चीकृत कर कॉलेज का अस्पताल बनाया जा रहा है। नए भवन में अधिकांश सेवाएं व्यवस्था कराई जा रहीं हैं। इस अस्पताल के सुव्यवस्थित संचालन के लिए पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियन आदि के पद भरे गए हैं। यहां से जनपद की 24.50 लाख आबादी समेत बिहार के समीपवर्ती गांवों के ग्रामीण उपचार कराते हैं। स्त्री व प्रसूति रोग विभाग को मातृ-शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) विंग में शिफ्ट कराया जाएगा। इस विभाग में की ओपीडी में रोजाना 450 से अधिक नई व पुरानी महिला मरीज उपचार व सलाह के लिए आतीं हैं।

कॉलेज प्रशासन ने महिलाओं के उपचार व सर्जरी की सुविधा को देखते हुए यह निर्णय लिया है। विंग में इस विभाग की ओपीडी के साथ ही आपरेशन थिएटर भी होगा। जिला अस्पताल में फिलहाल इस विभाग के अतिरिक्त मानसिक रोग व दंत चिकित्सा विभाग की ओपीडी संचालित की जा रही। मरीजों की बढ़ती संख्या की तुलना में यहां भीड़ तो लगती ही है, संसाधन भी कम पड़ जा रहें हैं।

आए दिन अस्पताल प्रबंधन व तीमारदारों के बीच किचकिच की नौबत उत्पन्न हो जा रही। इसको देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने सभी विभागों के साथ उनकी सेवाओं को खुद के भवन से संचालित कराने की दिशा में कार्य आरंभ कर दिया है।

मेडिसिन, नाक, कान व गला, नेत्र रोग, त्वचा रोग, बाल रोग, अस्थि रोग व जनरल सर्जरी विभाग को अभी तक शिफ्ट कराकर सुचारू रूप से चलाया जा रहा। लेकिन, आने वाले दिनों में बाल रोग विभाग को भी एमसीएच विंग में ही शिफ्ट कराया जाएगा।

इन जांचों की मिलेगी सुविधा हार्ट की बीमारी से संबंधित ट्रोपोनिन, कल्चर, कलर डाप्लर, सोनोमेमोग्राफी, घुटने, लेवल टू अल्ट्रासाउंड, पेट के नसों के ब्लाकेज का अल्ट्रासाउंड, स्पुटम, एंजियोग्राफी, इको, टीएमटी के अलावा एलर्जी, ईईजी, आइवीपी, बैरियम, एचएसजी, फेस्टूला, पेशाब में रुकावट की जांच, बोनमैरो, एमआरआई, बायोप्सी, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, हेपेटाइटिस की वायरल लोड, हार्मोंस, विटामिन समेत कई जांच की सुविधा नहीं है। इन जांचों की सुविधा होने से मरीजों को काफी सहूलियत होगी।