पीडीडीयू जंक्शन से 16 लाख रुपये की बरामदगी, हिरासत में आरोपी

जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर मंगलवार की देर रात 16 लाख की नकदी के साथ एक तस्कर हिरासत में लिया गया है। आरपीएफ व जीआरपी की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान तस्कर को फुट ओवरब्रिज पर पकड़ लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पकड़ा गया तस्कर नकदी को बिहार के आरा जिले में किसी को देने ले जा रहा था। तस्कर के पास जो रुपये बरामद हुए हैं वह वाराणसी के किसी सराफा कारोबारी के हैं। संभावना जताई जा रही है कि बिहार चुनाव में रुपयों की खेप खपाने के लिए ले जाई जा रही थी। फिलहाल तस्कर को रुपयों के साथ वाराणसी आयकर विभाग को दे दिया गया है। आगे की कार्रवाई आयकर विभाग करेगी।

बिहार चुनाव के लेकर जंक्शन पर सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड में है। जंक्शन पर जांच के दौरान आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने एक व्यक्ति के पास से 16 लाख रुपए बरामद किए है। आरपीएफ डीडीयू पोस्ट प्रभारी के अनुसार पकड़े गया अभियुक्त रुपयों को लेकर बिहार जा रहा था। आवश्यक कारवाई के बाद संबंधित एजेंसियों को सूचना दे दी गई है।

आरपीएफ डीडीयू पोस्ट प्रभारी पीके रावत के अनुसार जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम मंगलवार की रात स्टेशन पर संदिग्ध लोगों की जांच कर रही थीं। इस दौरान स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर जांच के दौरान एक युवक संदिग्धहाल में खड़ा मिला। शक के आधार पर युवक की जांच की गई तो उसके पास मौजूद बैग से 16 लाख रुपये बरामद हुए।

इसके बाद उसे पोस्ट पर लेकर पूछताछ की गई। पकड़े गए अभियुक्त की शिनाख्त आशीष कुमार के रूप में हुई। आरपीएफ प्रभारी निरीक्षण पीके रावत में बताया कि अभियुक्त बनारस से डीडीयू जंक्शन ऑटो से आया था। इसके बाद यहां से ट्रेन पकड़कर बिहार जाने वाला था। बता दें कि इसके पूर्व जीआरपी ने भी 24 लाख 40 हजार बरामद किए थे।