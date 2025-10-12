Language
    अवैध संबंधों के चलते युवक की हत्या, शव खेत में फेंका... दंपती समेत तीन गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 07:49 PM (IST)

    Bulandshahr News: बुलंदशहर के अनूपशहर में अवैध संबंधों के चलते एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसका शव गांव के पास खेत में मिला। पुलिस ने दंपती समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक की पहचान डेविड के रूप में हुई है, जिसके अंजली नामक महिला से प्रेम संबंध थे। अंजली के पति ने उसे आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद हत्या कर दी।

    अनूपशहर के गांव भोपतपुर नंगला में युवक की हत्या के बाद बिलखती महिलाएं। जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण अनूपशहर (बुलंदशहर) : गांव भोपतपुर नंगला में अवैध संबंधों के चलते 20 वर्षीय युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव गांव के पास एक खेत के किनारे पर फेंक दिया। पुलिस और फारेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने आरोपित दंपती समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव स्वजन को सौंप दिया है।
    पुलिस के मुताबिक डायल-112 नंबर पर सूचना मिली कि अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र के गांव भोपतपुर नंगला में खेत के किनारे एक युवक का शव पड़ा हुआ है। शव की शिनाख्त 20 वर्षीय डेविड पुत्र ओमप्रकाश निवासी गांव नंगला भोपतपुर के रूप में हुई तो स्वजन भी मौके पर पहुंचे। अनूपशहर सीओ रामकरण सिंह, कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र शर्मा तथा फारेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। स्वजन ने हत्या का आरोप लगाते हुए गांव की एक महिला उसके पति तथा एक अन्य पर कार्रवाई की मांग की। स्वजन ने बताया कि डेविड शनिवार देर शाम घर से जाने के बाद वापस नहीं लौटा था।
    सुबह घर के पीछे लगभग 200 मीटर की दूरी पर खेत में शव मिलने की जानकारी मिली। वह घर का सबसे बड़ा बेटा था। उससे छोटा भाई धर्मेंद्र, दो बहने हैं। वह इंटर करने के बाद गांव में पिता के साथ खेती के कार्य में हाथ बंटाता था। पुलिस ने पति-पत्नी समेत तीन हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आठ घंटे के भीतर ही घटना का राजफाश हो गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर डेविड के शव स्वजन को सौंप दिया है।

    पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई है। हाथों पर भी रस्सी बांधने के निशान मिले हैं। एसपी देहात डा. तेजवीर सिंह का कहना है कि भोपतपुर नगला निवासी मुनेश की पत्नी अंजली से डेविड का प्रेम संबंध था। डेविड अक्सर अंजली से मिलने आता था। 11 अक्टूबर की रात मुनेश ने अपनी बहन मीना को फोन कर अंजली के कमरे में जाकर देखने को कहा तो डेविड व अंजली आपत्तिजनक स्थिति में मिले थे। इसके बाद डेविड की गला दबाकर हत्या कर शव खेत में फेंक दिया गया। मुनेश उसकी पत्नी अंजली और पिता प्रेमपाल को गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया है।