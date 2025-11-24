क्या SIR Form के साथ कोई डॉक्यूमेंट भी जमा करने हैं? 9 दिसंबर को पब्लिश होगी लिस्ट
बुलंदशहर में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का कार्य तेजी से चल रहा है। 843000 मतदाताओं ने बीएलओ को गणना प्रपत्र जमा किए, जिनमें से 6.83 लाख का विवरण निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। प्रशासन 25 नवंबर तक अच्छा काम करने वाले बीएलओ को सम्मानित करेगा और नौ दिसंबर को आलेख्य सूची प्रकाशित की जाएगी।
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। जिले में विधानसभा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य तेज रफ्तार से चल रहा है। अभी तक 843000 मतदाता बीएलओ को गणना प्रपत्र भरकर जमा चुके हैं। बीएलओ 6.83 लाख मतदाताओं का विवरण निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर चुके हैं।
जिले में विधानसभा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण(एसआइआर) के तहत 2663718 मतदाताओं का सत्यापन किया जाना है। मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए 2876 बीएलओ को लगाया है। बीएलओ द्वारा अभी तक 843000 मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवा कर अपने पास जमा कर चुके हैं।
साथ ही 683000 मतदाताओं को विवरण गणना प्रपत्र के माध्यम से निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर अपलोड भी कर चुके हैं। एसआइआर के कार्य की निगरानी के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र पर तीन- तीन जिला स्तरीय अधिकारियों को पर्यवेक्षण अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है।
प्रशासन सभी बीएलओ को 25 नवंबर तक एसआइआर का अधिक प्रतिशत काम करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। जिससे नौ दिसंबर से पहले बीएलओ को सभी मतदाताओं का विवरण निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर करना है। नौ दिसंबर को आलेख्य सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद मतदाताओं से दावे और आपत्तियां लिए जाएंगे।
गणना प्रपत्र भरने में न हो कंफ्यूज
गणना प्रपत्र भरने में मतदाता कतई परेशान न हों। गणना प्रपत्र में सामान्य जानकारी भर और हस्ताक्षर कर गणना प्रपत्र बीएलओ के पास जमा कर दें। गणना प्रपत्र के साथ मतदाता को कोई भी दस्तावेज जमा नहीं नहीं करना है।
जिले में 2663718 मतदाता हैं। 2876 बीएलओ एसआइआर के कार्य में लगाए गए हैं। अधिकांश मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। 843000 मतदाता गणना प्रपत्र भरकर जमा कर चुके हैं। इनमें से 6.83 लाख मतदाताओं का विवरण निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर बीएलओ द्वारा अपलोड किया जा चुका है। सभी मतदाता जल्द से जल्द गणना प्रपत्र भर कर बीएलओ के पास जमा कर दें। नौ दिसंबर को आलेख्य सूची का प्रकाशन किया जाएगा। - अभिषेक कुमार सिंह, अपर जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम
