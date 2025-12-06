क्या है 'ला नीना इफेक्ट'? सर्द हवा ने बढ़ाई ठिठुरन-गलन, आने वाले दिनों में और बिगड़ेंगे हालात

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। पहाड़ों पर सक्रिय विक्षोभ से शहर में प्रवेश कर रही पछुआ हवा ने ठिठुरन और गलन बढ़ा दी है। शनिवार को दिन के पारा में एक डिग्री और रात के तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। धूप भी सर्द हवा के सामने बेअसर नजर आने लगी है। आगामी दिनों में पारा सामान्य से कम बने रहने का अनुमान है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी डा. लक्ष्मीकांत ने बताया कि दिसंबर माह का एक सप्ताह बीत चुका है। सर्दी थोड़ी लेट है। अब भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में ला-नीना परिस्थितियों में गिरावट और हिंद महासागरीय द्विध्रुव के तटस्थ परिस्थितियों में बदलाव होने ने ठिठुरन बढ़ा दी है।

जिससे दिन में आसमान साफ होने पर निकल रही चटख धूप का असर भी कम होने लगा है। ला नीना इफेक्ट आते ही सर्दी शुरू हो गई। अब सुबह के समय कोहरा आना भी शुरू होगा। शनिवार को अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। आने वाले दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी।

मौसम विज्ञानी के मुताबिक ला नीना प्रशांत महासागर में होने वाली प्राकृतिक जलवायु घटना से जुड़ी है। इसके असर से ठंडी हवाएं बहने लगती हैं। इस वर्ष ला नीना की स्थिति है और यह प्रभावी हो गई है। इससे माना जा रहा है कि सर्दी लंबे समय तक पड़ेगी। उधर, दिसंबर वाली सर्दी ने पड़ने से किसान परेशान हैं।