    यूपी में 3 बच्चों की मां की गला घोटकर निर्मम हत्या, शव मंदिर में फेंका

    By Vipin Kumar Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 08:32 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में तीन बच्चों की मां की गला घोटकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने शव को एक मंदिर में फेंक दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू ...और पढ़ें

    बुलंदशहर जिला अस्पताल में खड़े स्वजन।

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव खेतलपुर भासौली में वृद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपितों ने वृद्धा का शव गांव में स्कूल के पास स्थित पथवारी देवी मंदिर के बरामदे में फेंक दिया। वृद्धा के पुत्र की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

    गांव खेतलपुर भासौली निवासी 62 वर्षीय ऊषा देवी पत्नी स्वर्गीय राजपाल सिंह बुधवार की देर शाम पड़ोसी के घर आयोजित एक जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। रात घर पहुंचने के बाद मोबाइल पर बात करते ऊषा घर से बाहर निकल गई थी।

    देर रात तक वृद्धा के वापस घर नहीं आने पर स्वजन ने उसकी तलाश शुरू की। तलाशी के दौरान गांव में स्कूल के पास स्थित पथवारी देवी मंदिर परिसर में बने बरामदे में वृद्धा का शव पड़ा मिला। इससे गांव में सनसनी फैल गई।

    वृद्धा के गले पर चोट के निशान थे। मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वृद्धा की हत्या से घर में कोहराम मचा है। ऊषा के तीन पुत्र दानवीर, देवेंद्र और राहुलर हैं। थाने पर देवेंद्र ने अज्ञात बदमशों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है।

    महिला के पति की भी हुई थी हत्या

    ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 20 वर्ष पहले वर्ष 2005 में ऊषा देवी के पति स्वर्गीय राजपाल सिंह की भी रंजिशन हत्या की गई थी। ग्रामीणों ने बताया कि पड़ोसी गांव के लोगों ने राजपाल सिंह की हत्या की थी। हालांकि अब दोनों पक्षों में समझौता हो गया है।

    कोतवाली देहात के प्रभारी निरीक्षक नीरज मलिक ने बताया कि अभी तक की जांच में महिला का गला दबाकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। महिला के गले पर चोट के निशान मौजूद हैं।

    पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन के सुपुर्द कर दिया गया है। देवेंद्र की तहरीर पर अज्ञात आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।

