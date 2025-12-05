यूपी में 3 बच्चों की मां की गला घोटकर निर्मम हत्या, शव मंदिर में फेंका

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव खेतलपुर भासौली में वृद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपितों ने वृद्धा का शव गांव में स्कूल के पास स्थित पथवारी देवी मंदिर के बरामदे में फेंक दिया। वृद्धा के पुत्र की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

गांव खेतलपुर भासौली निवासी 62 वर्षीय ऊषा देवी पत्नी स्वर्गीय राजपाल सिंह बुधवार की देर शाम पड़ोसी के घर आयोजित एक जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। रात घर पहुंचने के बाद मोबाइल पर बात करते ऊषा घर से बाहर निकल गई थी।

देर रात तक वृद्धा के वापस घर नहीं आने पर स्वजन ने उसकी तलाश शुरू की। तलाशी के दौरान गांव में स्कूल के पास स्थित पथवारी देवी मंदिर परिसर में बने बरामदे में वृद्धा का शव पड़ा मिला। इससे गांव में सनसनी फैल गई।

वृद्धा के गले पर चोट के निशान थे। मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वृद्धा की हत्या से घर में कोहराम मचा है। ऊषा के तीन पुत्र दानवीर, देवेंद्र और राहुलर हैं। थाने पर देवेंद्र ने अज्ञात बदमशों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है।