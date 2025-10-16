UP Crime News: शिक्षक के इकलौते 21 माह के पुत्र की गला दबाकर हत्या, शव को संदूक में किया बंद

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। गांव नित्यानंदपुर नंगली में मानसिक रूप से कमजोर युवक ने शिक्षक के इकलौते 21 माह के मासूम पुत्र का अपहरण कर गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपित युवक ने शव रजाई में लपेटकर संदूक में बंदकर दिया और मकान का बाहर से ताला लगा दिया। पुलिस ने शव बरामद करने के बाद आरोपित को हिरासत में ले लिया। इकलौते बच्चे की मौत से स्वजन में कोहराम मच गया।

थाना नौसेना क्षेत्र के गांव नित्यानंदपुर नांगली निवासी पुष्पेंद्र सिंह निजी स्कूल में शिक्षक है। उनका गांव में पैतृक मकान व कुछ दूरी पर ही घेर है। घेर के बराबर में गांव निवासी जीतू का मकान है, जो अक्सर बंद रहता है। जीतू परिवार के साथ गांव में दूसरे मकान में रहता है।

मंगलवार शाम पांच बजे पुष्पेन्द्र का इकलौता पुत्र 21 माह का माधव दादा राजकुमार के साथ घेर के सामने रास्ते पर खेल रहा था। दादा पशुओं को चारा डाल रहे थे। इसी दौरान माधव लापता हो गया। स्वजन ने माधव की मकान और गांव में कई घंटे तक तलाश की। देर शाम माधव का कोई सुराग नहीं लगा, तब स्वजन ने माधव के गायब होने की सूचना पुलिस को दी।

थाना प्रभारी रितेश कुमार मौके पर पहुंचे और गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए। सीसीटीवी कैमरा में बच्चा कहीं भी गांव से बाहर जाता हुआ दिखाई नहीं दिया, तो पुलिस ने आसपास के मकानों में मासूम की तलाश शुरू की। रात 1.30 बजे पुष्पेंद्र के घेर पास बंद पड़े जीतू के बंद मकान में भी तलाशी की।

बंद मकान के कमरे में रखे संदूक में माधव का शव रजाई में लिपटा हुआ मिला। इस पर पुलिस ने जीतू के 18 वर्षीय पुत्र अंकुश को हिरासत में ले लिया। वहीं बच्चे की मौत से स्वजन में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पिता जीतू ने बताया कि अंकुश खानपुर के एक इंटर कालेज में इंटरमीडिएट का छात्र है। पिछले साल वह यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में फेल हो गया था। अंकुश घर से अनाज चोरी कर बेचने और रुपए चोरी भी करने लगा था।

आरोपित खेलते हुए बच्चे को ले गया था मकान में, फिर घोंटा था गला एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपित अंकुश को हिरासत में ले लिया है। अंकुश मानसिक रूप से कमजोर है। अंकुश ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि शाम को वह खेलते हुए माधव का अपहरण करके मकान के अंदर ले गया। मकान में अंदर कमरे में उसने गला घोंटकर बच्चे की हत्या कर दी।