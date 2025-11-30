गजब है अस्पताल में एक्स-रे रिपोर्ट देने का तरीका, ब्लैक फिल्म की जगह फोटो... वह भी मोबाइल में

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कालेज से संबद्ध होने के बाद जिला अस्पताल की व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही हैं। पिछले दो माह से डिजिटल एक्स-रे मशीन की फिल्म खत्म है। इसलिए मरीजों को एक्स-रे की रिपोर्ट फिल्म में देने के मोबाइल से फोटो खिंचवा कर दी जा रही है। बार-बार डिमांड भेजने के बाद भी एक्स-रे फिल्म नहीं मिल रही है।

जिला अस्पताल में एक्स-रे की सामान्य मशीन के साथ ही डिजिटल एक्स-रे मशीन भी है। डिजिटल एक्स-रे मशीन की जांच रिपोर्ट बहुत उत्तम क्वालिटी की है। इसलिए गंभीर मरीज का एक्स-रे डिजिटल मशीन से ही किया जाता है। पिछले दो माह से डिजिटल एक्स-रे मशीन की फिल्म खत्म है। डिजिटल एक्स-रे मशीन की फिल्म के लिए कई बार मेडिकल कालेज को डिमांड भेजी जा चुकी है, लेकिन फिल्म की सप्लाई नहीं आई है।

नतीजतन डिजिटल एक्स-रे कराने वाले मरीज को स्वास्थ्यकर्मी फिल्म देने से इन्कार कर रहे हैं। एक्स-रे होने के बाद स्वास्थ्यकर्मी मरीज से कहते हैं अपने मोबाइल का कैमरा आन कीजिए और फोटो खींच लीजिए। स्क्रीन पर दिख रहे डिजिटल एक्स-रे की रिपोर्ट की फोटो खींचकर मरीज लेकर मरीज चिकित्सक के पास दिखाते हैं।