सेल्फी लेने के चक्कर में गंगा में डूबे दो भाई, एक को तो बचा लिया गया...लेकिन दूसरा तेज धारा में बहता चला गया

संवाद सूत्र, जागरण, नरौरा (बुलंदशहर)। कार्तिक पूर्णिमा पर्व के अवसर पर अलीगढ़ से नरौरा गंगा स्नान के लिए आए दो सगे भाई गंगा किनारे सेल्फी लेने के चक्कर में गंगा में डूब गए। स्थानीय नागरिकों ने छोटे भाई को सकुशल गंगा से बाहर निकाला। बड़ा भाई गंगा की तेज लहरों में बह गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस एनडीआरएफ की सहायता से गंगा में युवक की तलाश करा रही है।

बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा पर्व के अवसर पर अलीगढ़ के शक्ति नगर निवासी 24 वर्षीय नितिन एवं 22 वर्षीय हिमांशु पुत्र मूलचंद अग्रवाल स्वजन सहित नरौरा में गंगा स्नान को आए थे। तीसरा सबसे बड़ा भाई अलीगढ़ में ही रह गया था। दोनों भाई गंगा घाट से दूर गंगा के किनारे बंदा नंबर एक पर पहुंचे और सेल्फी लेने लगे। इसी दौरान दोनों भाई अनियंत्रित हो कर गंगा में गिर कर डूबने लगे।