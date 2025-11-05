Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सेल्फी लेने के चक्कर में गंगा में डूबे दो भाई, एक को तो बचा लिया गया...लेकिन दूसरा तेज धारा में बहता चला गया

    By Vishal Dixit Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 08:02 PM (IST)

    कार्तिक पूर्णिमा पर अलीगढ़ से नरौरा गंगा स्नान करने आए दो भाई सेल्फी लेते समय गंगा में डूब गए। स्थानीय लोगों ने छोटे भाई को बचा लिया, परन्तु बड़ा भाई लहरों में बह गया। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम उसकी तलाश कर रही है। घटना नरौरा के बंदा नंबर एक पर हुई।

    prefferd source google
    Hero Image

    नरौरा में गंगा में डूबे युवक की तलाश करते एनडीआरफ के जवान। जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण, नरौरा (बुलंदशहर)। कार्तिक पूर्णिमा पर्व के अवसर पर अलीगढ़ से नरौरा गंगा स्नान के लिए आए दो सगे भाई गंगा किनारे सेल्फी लेने के चक्कर में गंगा में डूब गए। स्थानीय नागरिकों ने छोटे भाई को सकुशल गंगा से बाहर निकाला। बड़ा भाई गंगा की तेज लहरों में बह गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस एनडीआरएफ की सहायता से गंगा में युवक की तलाश करा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा पर्व के अवसर पर अलीगढ़ के शक्ति नगर निवासी 24 वर्षीय नितिन एवं 22 वर्षीय हिमांशु पुत्र मूलचंद अग्रवाल स्वजन सहित नरौरा में गंगा स्नान को आए थे। तीसरा सबसे बड़ा भाई अलीगढ़ में ही रह गया था। दोनों भाई गंगा घाट से दूर गंगा के किनारे बंदा नंबर एक पर पहुंचे और सेल्फी लेने लगे। इसी दौरान दोनों भाई अनियंत्रित हो कर गंगा में गिर कर डूबने लगे।

    दोनों को डूबता देख स्थानीय निवासियों ने हिमांशु को सकुशल गंगा से बाहर निकाल लिया। जबकि नितिन गंगा की तेज लहरों में बह गया। थाना प्रभारी गंगा प्रसाद राजपूत ने बताया कि सूचना मिलने पर एनडीआरएफ की टीम को बुलाया। एनडीआरएफ के जवानों ने नितिन की गंगा में काफी तलाश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। टीम नितिन की तलाश में जुटी हुई है।