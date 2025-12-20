Language
    यूपी में ट्रेनों के लेट होने का सिलसिला शुरू, आम्रपाली एक्सप्रेस के लिए तो 12 घंटे करना पड़ा इंतजार

    By Vishal Dixit Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 05:46 PM (IST)

    सर्दी शुरू होते ही खुर्जा में रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। शनिवार को कई एक्सप्रेस ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट रहीं, जिससे यात्रियों को पर

    संवाद सहयोगी, खुर्जा। सर्दी शुरू होते ही रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ने लगी है। शनिवार को कई एक्सप्रेस ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट रहीं। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। खुर्जा जंक्शन स्टेशन पर दर्जनभर एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव है। इनके सहारे प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग सफर पूरा करते हैं।

    शनिवार को पुरानी दिल्ली से चलकर अलीगढ़ जाने वाली ईएमयू पैसेंजर रद रही। इसके अलावा कटिहार से चलकर अमृतसर जाने वाली आम्रपाली एक्सप्रेस 12 घंटे देरी से आई, जो ट्रेन शुक्रवार रात 12 बजे खुर्जा जंक्शन पर आनी थी। वह शनिवार दोपहर को पहुंची।

    लखनऊ से चलकर नई दिल्ली जाने वाली गोमती एक्सप्रेस पांच घंटे, कालका से चलकर कोलकाता को जा रही हावड़ा कालका मेल तीन घंटे, पुरानी दिल्ली से चलकर टूंडला तक जाने वाली ईएमयू पैसेंजर ट्रेन दो घंटे, अलीपुरद्वार से चलकर पुरानी दिल्ली जाने वाली महानंदा एक्सप्रेस एक घंटा देरी से आई। ट्रेनें लेट पहुंचने के कारण स्टेशन पर यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। इसके चलते स्टेशन पर भीड़ बढ़ गई।