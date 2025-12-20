यूपी में ट्रेनों के लेट होने का सिलसिला शुरू, आम्रपाली एक्सप्रेस के लिए तो 12 घंटे करना पड़ा इंतजार

संवाद सहयोगी, खुर्जा। सर्दी शुरू होते ही रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ने लगी है। शनिवार को कई एक्सप्रेस ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट रहीं। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। खुर्जा जंक्शन स्टेशन पर दर्जनभर एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव है। इनके सहारे प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग सफर पूरा करते हैं।

शनिवार को पुरानी दिल्ली से चलकर अलीगढ़ जाने वाली ईएमयू पैसेंजर रद रही। इसके अलावा कटिहार से चलकर अमृतसर जाने वाली आम्रपाली एक्सप्रेस 12 घंटे देरी से आई, जो ट्रेन शुक्रवार रात 12 बजे खुर्जा जंक्शन पर आनी थी। वह शनिवार दोपहर को पहुंची।